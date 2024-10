Το Ισραήλ χτυπά ξανά τη Δαμασκό: Τρεις νεκρούς αναφέρουν τα συριακά μέσα ενημέρωσης

Το Ισραήλ «χτύπησε» ξανά τη Συρία με στόχο τη Δαμασκό και απολογισμό μέχρι ώρας, τρεις νεκρούς.

Μέσα ενημέρωσης και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφέρουν ότι η επίθεση σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο προάστιο Μεζά της Δαμασκού.

Είναι η δεύτερη επίθεση που εξαπολύει το Ισραήλ στην περιοχή.

Το Παρατηρητήριο εξηγεί ότι ο στόχος δεν ήταν τυχαίος. Πρόκειται, λέει, για πολυκατοικία, μέσα στην οποία διαμένουν ηγετικά στελέχη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ. Βίντεο από το σημείο δημοσιεύτηκαν στο Twitter, δείχνοντας τα συντρίμμια από την επίθεση και ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι νεκροί, είναι άνθρωποι της Quds Force (Δύναμη Κουντς), επίλεκτης μονάδας του Ισλαμικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

‼️🇮🇱💣🇸🇾ISRAEL STRIKES DAMASCUS SYRIA🇮🇱💣🇸🇾‼️

Why just bomb Lebanon and Palestine when you can also bomb Syria?



Damascus-SANA- Three citizens were martyred and many others injured in an Israeli aggression targeting a residential building in the Mazzeh neighborhood in Damascus.… pic.twitter.com/xBeWbR0K8J