Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Τι έδειξε η προκαταρκτική έκθεση

Στη δημοσιότητα ήρθε η προκαταρκτική έκθεση για τη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία που μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση των τουρκικών αρχών, το αεροπλάνο δεν εξερράγη στον αέρα, όπως είχε αρχικά υποτεθεί, αλλά συνετρίβη ενώ ήταν ακέραιο και με τους κινητήρες σε πλήρη λειτουργία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, κοντά στην Άγκυρα, και στο αεροσκάφος επέβαινε ο στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, μαζί με τέσσερις συμβούλους του και τρία μέλη πληρώματος. Ανάμεσά τους βρίσκονταν δύο Γάλλοι υπήκοοι και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο την εισαγγελία της Άγκυρας, το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 προσέκρουσε σε λόφο χωρίς να έχει προηγηθεί έκρηξη εν πτήσει. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το αεροπλάνο ήταν δομικά άθικτο τη στιγμή της σύγκρουσης, αν και τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Τις ώρες που ακολούθησαν τη συντριβή, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ερασιτεχνικά βίντεο που έδειχναν τον ουρανό να φωτίζεται, ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό κρότο, παρόμοιο με έκρηξη.

Οι τουρκικές αρχές είχαν αρχικά κάνει λόγο για πιθανή «ηλεκτρική δυσλειτουργία» στο αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα με προορισμό την Τρίπολη περίπου 40 λεπτά νωρίτερα.

Το μαύρο κουτί ανακτήθηκε την επόμενη ημέρα και, σύμφωνα με τις Αρχές, αποφασίστηκε να αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα. Την 1η Ιανουαρίου, η κυβέρνηση της Τρίπολης ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να αναλάβει την ανάλυσή του.

Το Falcon 50 είχε κατασκευαστεί από τη Dassault Aviation και είχε ναυλωθεί από την εταιρεία Harmony Jets, με έδρα τη Μάλτα και επιχειρησιακή βάση στη Λυών της Γαλλίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αποφεύγουν προς το παρόν οποιοδήποτε συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια της συντριβής.

