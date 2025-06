Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Μινεσότα - «Η πολιτεία μας έχασε μια σπουδαία ηγέτιδα»

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο ύποπτος της δολοφονίας της Δημοκρατικής βουλευτού Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, μέσα στο σπίτι τους, στη Μινεσότα.

Ο συλληφθείς, ονόματι Vance Boelter κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, σε συνέντευξη Τύπου.

Justice will be served. pic.twitter.com/idImOQmuNj

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε αναρτήσει μια φωτογραφία της Μελίσα Χόρτμαν, γράφοντας στη λεζάντα: «Η πιο σημαντική Πρόεδρος της Βουλής στην ιστορία της Πολιτείας».

The most consequential Speaker in state history. pic.twitter.com/LRIZuNwxiM

«Η πολιτεία μας έχασε μια σπουδαία ηγέτιδα και εγώ έναν πολύτιμο φίλο», δήλωσε συγκινημένος ο Γουόλζ σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά την ένοπλη επίθεση. «Οφείλουμε όλοι —στη Μινεσότα και σε όλη τη χώρα— να αντιταχθούμε σε κάθε μορφή πολιτικής βίας», τόνισε.

Ο Boelter φέρεται επίσης να πυροβόλησε τον γερουσιαστή της Πολιτείας, Τζον Χόφμαν, και τη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τους σοβαρά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 57χρονος Boelter συνελήφθη σε αγροτική περιοχή της κομητείας Σίμπλεϊ, νοτιοδυτικά της Μινεάπολης, ενώ ήταν οπλισμένος τη στιγμή της σύλληψής του.

🚨 BREAKING: Suspected Minnesota assassin Vance Boelter has been arrested near his Green Isle home, according to ABC News. pic.twitter.com/XA400hcnN0