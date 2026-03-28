Συνελήφθη ο αμφιλεγόμενος streamer «Clavicular» για καβγά που φέρεται να οργάνωσε

Συνελήφθη στη Φλόριντα των ΗΠΑ ένας αμφιλεγόμενος streamer που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Clavicular», κατηγορούμενος για επίθεση μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα.

Ο Μπρέιντεν Έρικ Πίτερς τέθηκε υπό κράτηση την Πέμπτη στο Φορτ Λόντερντεϊλ, στο πλαίσιο έρευνας για επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 2 Φεβρουαρίου σε κατοικία που φέρεται να είχε νοικιάσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Πίτερς κατηγορείται ότι υποκίνησε καβγά μεταξύ δύο γυναικών και στη συνέχεια δημοσίευσε βίντεο του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια 19χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τη Βάιολετ Μαρί Λεντζ, 24 ετών, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Σε βάρος της Λεντζ έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για πλημμεληματική επίθεση, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να την αναζητούν.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να συνομιλήσουν με τους εμπλεκόμενους, καθώς τόσο ο Πίτερς όσο και η Λεντζ αρνήθηκαν να βγουν από το σπίτι.

Σε βάρος του Πίτερς εκδόθηκε ένταλμα για πλημμεληματική επίθεση και συνωμοσία για διάπραξη επίθεσης. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 1.000 δολάρια και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, οι αρχές της Φλόριντα διερευνούν ξεχωριστό περιστατικό που αφορά βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας αλιγάτορας να δέχεται πυροβολισμούς στην περιοχή των Έβεργκλεϊντς.

Στο βίντεο εμφανίζονται τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Πίτερς, να χρησιμοποιούν όπλα εναντίον του ζώου, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η έρευνα αυτή συνδέεται άμεσα με τη σύλληψή του, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση.

Ο Πίτερς είναι γνωστός στο διαδίκτυο για τη δραστηριότητά του γύρω από το λεγόμενο «looksmaxxing», μια αμφιλεγόμενη τάση που επικεντρώνεται στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης, συχνά με ακραίες πρακτικές.

Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση ουσιών όπως τεστοστερόνη και αναβολικά, αλλά και επικίνδυνες συμπεριφορές με στόχο την αλλαγή των χαρακτηριστικών του προσώπου.

Με πληροφορίες από BBC

