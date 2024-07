Εντείνονται οι εκρήξεις του ηφαιστείου Στρόμπολι - Λάβα και πετρώματα έφτασαν στη θάλασσα

Εντείνεται η δραστηριότητα του ηφαιστείου στο νησί Στρόμπολι της Ιταλίας, γεγονός που ανησυχεί τις Αρχές της χώρας.

Το ηφαίστειο εκρήγνυται σχεδόν αδιάλειπτα όμως τις τελευταίες ημέρες το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί. Από τις εκρήξεις του, λάβα και πετρώματα έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας βρίσκεται σε φάση «προληπτικού συναγερμού» αν και μέχρι τώρα δεν απειλούνται τα σπίτια των κατοίκων.

Stromboli this afternoon. It's all go in Sicily today 🥳🌋pic.twitter.com/ndBhc7F0VG