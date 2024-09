Λόρα Λούμερ: Ποια είναι η συνωμοσιολόγος που ταξιδεύει στο πλευρό του Τραμπ

Η παρουσία της ακροδεξιάς συνωμοσιολόγου Λόρα Λούμελ δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία τις τελευταίες ημέρες έχει εγείρει ερωτήματα, ακόμα και από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, για την επιρροή που μπορεί να έχει η αμφιλεγόμενη πρώην υποψήφια για το Κογκρέσο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Λούμερ είναι γνωστή για τη ρητορική της κατά των Μουσουλμάνων και τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, όπως ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν «εσωτερική υπόθεση» της αμερικανικής κυβέρνησης. Η παρουσία της δίπλα στον Τραμπ σε εκδήλωση μνήμης για τις επιθέσεις, την Τετάρτη, προκάλεσε έκπληξη και οργή σε ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την Τρίτη, η 31χρονη ταξίδεψε με το αεροπλάνο του πρώην πλανητάρχη στη Φιλαδέλφεια, όπου διεξήχθη προεδρικό ντιμπέιτ.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του ντιμπέιτ ήταν όταν ο Τραμπ επανέλαβε τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι παράνομοι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε κατοικίδια ζώα σε μια μικρή πόλη του Οχάιο. «Τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων που ζουν εκεί», δήλωσε. Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν αργότερα το BBC ότι δεν υπήρχαν «αξιόπιστες αναφορές» για κάτι τέτοιο. Εκείνος δήλωσε ότι επανέλαβε ισχυρισμούς που είχε ακούσει στην τηλεόραση, αλλά εκείνη είχε προωθήσει αυτή τη θεωρία μία ημέρα πριν από το ντιμπέιτ στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ενώ το επίπεδο πρόσβασης της Λούμερ στον Τραμπ παραμένει ασαφές, η παρουσία της στη Φιλαδέλφεια και η ανάρτησή της οδήγησαν ορισμένους Ρεπουμπλικάνους να την κατηγορήσουν για τον αβάσιμο ισχυρισμό που έκανε ο πρώην πρόεδρος στο ντιμπέιτ. Ανώνυμη πηγή κοντά στην εκστρατεία του Τραμπ ανέφερε στο Semafor ότι ανησυχούν «100%» για την εγγύτητά της. «Ανεξάρτητα από τους περιορισμούς που έχει θέσει η εκστρατεία του , δεν νομίζω ότι λειτουργούν», δήλωσε η πηγή.

Ωστόσο, μια άλλη πηγή δήλωσε ότι η εκείνη δεν παρενέβη στις προετοιμασίες του ντιμπέιτ και την περιέγραψε ως «θετικό άτομο». Ο Ρεπουμπλικάνος σύμβουλος Ντένις Λένοξ ήταν πιο επικριτικός για την απόδοση του Τραμπ στο ντιμπέιτ και για την παρουσία της Λούμερ. «Αυτό συμβαίνει όταν αυτοσχεδιάζεις, ζεις μέσα στη φούσκα του Fox News και βασίζεσαι σε άτομα όπως ο Matt Gaetz και, πολύ περισσότερο, η Λόρα Λούμερ», δήλωσε.

