Σύγκρουση τρένων στην Ουαλία: Ένας νεκρός και 15 τραυματίες

Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν στην Ουαλία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας και να τραυματιστούν 15 άτομα, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία μεταφορών.

Η αστυνομία μεταφορών προσπαθεί «να κατανοήσει τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση», διευκρίνισε ο Μόργκαν.

A man has died and 15 others have been taken to hospital after two trains collided in Wales on Monday evening.

A man has died and 15 others have been taken to hospital after two trains collided in Wales on Monday evening.





