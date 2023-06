Σύγκρουση τρένων στην Ινδία: Πώς έγινε το δυστύχημα- Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων

Δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης ήταν σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, η αιτία του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ινδία.

Εξαιτίας του σφάλματος αυτού στο σήμα το ένα τρένο εκτράπηκε σε λάθος γραμμές, σύμφωνα με τον Ινδό υπουργό σιδηροδρόμων, ο οποίος επισήμανε πως «η αλλαγή που έγινε κατά την ηλεκτρονική σύμπλεξη ευθύνεται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα».

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα κόστισε τη ζωή με βάση τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία σε τουλάχιστον 288 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες.

Πάντως ο υπουργός δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος πέραν της αναφοράς στο περίπλοκο σύστημα σηματοδοτησης.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός σιδηροδρόμων της Ινδίας δήλωσε ότι ο εκτροχιασμός της αμαξοστοιχίας, προκλήθηκε από λάθος στα ηλεκτρονικά σήματα που έστειλαν ένα τρένο σε λάθος ράγες. «Ο ένοχος και ο τρόπος με τον οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα θα εντοπιστούν μετά τη διεξαγωγή κατάλληλης έρευνας», τόνισε. Η εξήγηση του Ασουίνι Βάισναου σήμερα Κυριακή ήρθε την ώρα που οι αρχές εργάζονταν για να καθαρίσουν τα κατακερματισμένα συντρίμμια δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών που εκτροχιάστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην ανατολική Ινδία, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India μετέδωσε νωρίτερα ότι οι προκαταρκτικές έρευνες αποκάλυψαν ότι δόθηκε σήμα στο τρένο να εισέλθει στην κύρια γραμμή των γραμμών, αλλά αργότερα αποσύρθηκε. Η αμαξοστοιχία εισήλθε σε άλλη γραμμή, γνωστή ως loop line, και συγκρούστηκε με εμπορευματική αμαξοστοιχία που ήταν σταθμευμένη εκεί.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών διάσωσης, οι αρχές άρχισαν να απομακρύνουν τα συντρίμμια των τρένων στην περιοχή Μπαλασόρε του ανατολικού κρατιδίου Οντίσα. Αφού οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για θύματα έχουν ολοκληρωθεί πλέον έχουν ξεκινήσει οι ανακρίσεις για να εξακριβωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Times οf India, επικαλούμενη την προκαταρκτική έκθεση, αναφέρει σήμερα ότι «ανθρώπινο λάθος» ενδέχεται να προκάλεσε τη σύγκρουση των τριών τρένων. Το Coromandel Express, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Καλκούτα- Μαντράς, έλαβε άδεια να εισέλθει στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή, αλλά λόγω ανθρώπινου λάθους μπήκε σε άλλη στην οποία ήδη βρισκόταν εμπορική αμαξοστοιχία, εξηγεί η αστυνομία.

Ινδία: Πώς έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το επιβατικό τρένο προσέκρουσε με ταχύτητα 130 χιλιομέτρων την ώρα πάνω στην εμπορική αμαξοστοιχία. Τρία βαγόνια έπεσαν στη διπλανή σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν το πίσω μέρος ενός τρένου εξπρές που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μπανγκαλόρ- Καλκούτα. Αυτή η σύγκρουση προκάλεσε τις περισσότερες ζημιές, προσθέτουν οι Times.

Η τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο Μπαλασόρ, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα, στην ανατολική Ινδία.

Τουλάχιστον 288 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 900 τραυματίστηκαν. Αλλά ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί και να φτάσει τους 380 νεκρούς, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της πυροσβεστικής του κρατιδίου Οντίσα, τον Σουντχάνσου Σαράντζι.

«Κανένας υπεύθυνος» για το ατύχημα δεν θα γλιτώσει, δεσμεύθηκε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το σημείο της τραγωδίας και τραυματίες στο νοσοκομείο. «Προσεύχομαι να ξεπεράσουμε αυτή τη θλιβερή στιγμή το συντομότερο δυνατό», τόνισε.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης σταμάτησαν χθες το βράδυ, περίπου 24 ώρες μετά το δυστύχημα. «Όλα τα πτώματα και οι τραυματισμένοι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο του δυστυχήματος», δήλωσε αξιωματούχος του Μπαλασόρ. Τα νοσοκομεία που βρίσκονται στην περιοχή δέχονται τους τραυματίες, ενώ περίπου 200 ασθενοφόρα, ακόμη και λεωφορεία, κινητοποιήθηκαν για τη διακομιδή τους.

Ινδία: Μαρτυρίες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο Ομπάλ Μπατία, ένας από τους περίπου 900 τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, αφηγείται στο πρακτορείο Reuters τις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την σύγκρουση τριών αμαξοστοιχιών – δύο επιβατικών και μιας εμπορευματικής – που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 288 επιβάτες.

Μαζί με τρεις φίλους του, μετέβαινε σε εργοστάσιο του Τσενάι για δουλειά. Ο 25χρονος επέβαινε στο τρίτο βαγόνι του Κορομαντέλ Εξπρές, το οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο και κρατιόταν υπομονετικά από τις χειρολαβές στο μεγαλύτερο τμήμα του 4ωρου ταξιδιού, όπως και οι φίλοι του. Το τρένο χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον από εργάτες βιομηχανιών γύρω από το Τσενάι και την Μπενγκαλούρου (Μπανγκαλόρ).

Ήταν σούρουπο, ορισμένοι από τους καθήμενους επιβάτες τελείωναν το δείπνο τους και άλλοι είχαν αποκοιμηθεί. Στο ίδιο βαγόνι με τον Μπατία ταξίδευε ο 30χρονος Μότι Σέιχ, ο οποίος συζητούσε με άλλους έξι συγχωριανούς του. Καθώς δεν υπήρχε άδεια θέση, σκόπευαν να φάνε κάτι στα όρθια, προτού ξαπλώσουν στο πάτωμα για να ξεκουραστούν.

«Ξαφνικά το βαγόνι τραντάχτηκε», είπαν ο Μπατία και ο Σέιχ. Το πρώτο πράγμα που τους πέρασε από το μυαλό ήταν πως επρόκειτο για ένα απότομο φρενάρισμα. Αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το βαγόνι ανατράπηκε. Πίστεψαν πως ήρθε το τέλος τους…

«Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν ζωντανοί, προσπαθήσαμε να φτάσουμε στην έξοδο κινδύνου για να βγούμε από το τρένο. Το βαγόνι είχε εκτροχιαστεί και είχε πέσει στο πλάι», είπε ο Μπατία. Όταν κατάφερε να βγει μαζί με τους φίλους του, αντίκρισε σκηνές χάους. «Είδαμε πολλούς νεκρούς. Όλοι προσπαθούσαν να απεγκλωβιστούν και αναζητούσαν αγαπημένα τους πρόσωπα», ανέφερε.

«Κλαίγαμε όταν βγήκαμε έξω», αφηγήθηκε ο Μότι Σέιχ, συμπληρώνοντας ότι οι πρώτοι διασώστες έφθασαν περίπου 20 λεπτά αργότερα.

Η Αρτσάνα Πολ επέβαινε στο άλλο τρένο, το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές. «Ακούστηκε ένας τεράστιος κρότος και όλα σκοτείνιασαν», είπε αυτή η νοικοκυρά από τη Δυτική Βεγγάλη, που ταξίδευε μαζί με τον αδερφό και τον 10χρονο γιο της. «Άρχισα να ψάχνω για το παιδί μου και τον αδερφό μου, αλλά δεν τους έβλεπα πουθενά».

Τραυματισμένοι επιβάτες προσπαθούσαν να σταθούν στα πόδια τους. «Με προέτρεψαν να βγω έξω, αλλά αρνήθηκα. Έπρεπε να ψάξω για τον γιο μου. Αλλά επέμειναν να βγω έξω πρώτα», αφηγήθηκε.

Βγήκε από το βαγόνι, αλλά δεν έβλεπε πουθενά το παιδί. Αιμορραγούσε και την έβαλαν σε ασθενοφόρο. Από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου διακομίστηκε, ζητούσε με λυγμούς από δημοσιογράφο του Reuters να τη βοηθήσει να βρει τον γιο της.

Στην ίδια αμαξοστοιχία επέβαινε και η 55χρονη Καουσίντα Ντας, η οποία έχασε την κόρη της. «Παρότι εγώ επέζησα, δεν έχω πια λόγο να ζω. Η κόρη μου ήταν τα πάντα για εμένα», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian και ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters