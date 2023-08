Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Γκαμπόν- Κλείνουν τα σύνορα «μέχρι νεοτέρας»

Πραξικόπημα καταγράφηκε στη Γκαμπόν καθώς 12 αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, ακύρωσαν τις εκλογές, «κατέλυσαν όλους τους θεσμούς της Δημοκρατίας» και αποφάσισαν να βάλουν «τέλος στο καθεστώς» της αφρικανικής χώρας.

Η ομάδα των 12 στρατιωτικών, που προχώρησε στο πραξικόπημα, αυτοαποκαλείται «Επιτροπή μετάβασης και αποκατάστασης των θεσμών». Τα μέλη της ομάδας εμφανίστηκαν στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, που έχει την έδρα της πλάι στην προεδρία. Ένα μέλος διάβασε ανακοίνωση που κάνει λόγο για διακυβέρνηση «ανεύθυνη» και «απρόβλεπτη», που οδηγούσε «σε διαρκή επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής» και «στο χάος», προσθέτοντας «εν ονόματι του λαού της Γκαμπόν αποφασίσαμε να υπερασπίσουμε την ειρήνη βάζοντας τέλος σε αυτό το καθεστώς».

Στη συνέχεια, διαβεβαίωσε πως εκπροσωπεί όλα τα όπλα των ενόπλων δυνάμεων και το σύνολο των σωμάτων ασφαλείας, ενώ υπογράμμισε πως οι εκλογές της 26ης Αυγούστου και τα αποτελέσματά τους «ακυρώνονται».

«Όλοι οι θεσμοί της δημοκρατίας καταλύονται, η κυβέρνηση, η Γερουσία, η Βουλή, το Συνταγματικό Δικαστήριο. Καλούμε τον πληθυσμό να μείνει ήρεμος (...) και διαβεβαιώνουμε προς είμαστε προσηλωμένοι στην τήρηση των δεσμεύσεων της Γκαμπόν έναντι της διεθνούς κοινότητας», σύμφωνα με τους πραξικοπηματίες, που έκαναν επίσης γνωστό πως κλείνουν τα σύνορα «μέχρι νεοτέρας διαταγής».

🌀 BREAKING: The Gabonese military has announced a coup in Gabon deposing President Ali Bongo, citing that the elections held over the weekend were not credible.



The officers appeared on Gabon24 in the early hours of Wednesday morning.

They said they have cancelled the election pic.twitter.com/fGVKMEmvMp