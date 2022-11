Στον Ειρηνικό Ωκεανό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος Long March 5B ο οποίος αναμενόταν να πέσει ανεξέλεγκτα στη Γη.

Τις προηγούμενες ώρες η αναμενόμενη επανείσοδος τμήματος του πυραύλου στην ατμόσφαιρα είχε προκαλέσει ανησυχία καθώς δεν μπορούσε να υπολογιστεί με ακρίβεια η τοποθεσία που θα πέσει.

Ο κινεζικός πύραυλος αναμενόταν να πέσει με μη ελεγχόμενο τρόπο σήμερα ή το Σάββατο. Το μεγάλο διαστημικό «σκουπίδι» ήταν βάρους 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτιρίου.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.