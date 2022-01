Η Metra, μια εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρομικό δίκτυο στο Σικάγο ανάβει φωτιές στις ράγες όταν έχει χιόνι με σκοπό να συνεχίζονται απρόσκοπτα οι μεταφορές παρά την κακοκαιρία.

Και ενώ μπορεί να φαίνεται ότι οι ίδιες οι ράγες έχουν πάρει φωτιά πρακτικά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας υπάρχουν καυστήρες αερίου οι οποίοι παράγουν τη φωτιά. «Είναι σαν να είναι μια εστία κουζίνας, η εστία γκαζιού», λέει ο Μάικλ Γκίλις, διευθυντής Επικοινωνιών της Metra.

Οι διακόπτες θέρμανσης βρίσκονται δίπλα στις γραμμές του τρένου και ενεργοποιούνται ώστε να τις κρατάνε ζεστές τους χειμερινούς μήνες. «Έχουμε περίπου 500 διακόπτες στο σύστημά μας» λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια γνωστή μέθοδο αντιμετώπισης του ψύχους ενώ είναι απόλυτα ασφαλής για την κίνηση των τρένων.

Here's a look at small fires being lit on railway tracks in Chicago so that they don’t freeze. This method is routinely used to avoid the disruption of train services during the cold winter months pic.twitter.com/zdDAkbWCjY