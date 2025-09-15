Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, με βασικό θέμα την προοπτική προσάρτησης μέρους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αναγνωρίσεις του Παλαιστινιακού κράτους από αρκετές δυτικές χώρες τον Σεπτέμβριο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και διστακτικός σχετικά με το πώς και πότε θα προχωρήσει, αναζητά την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να υλοποιήσει την σχετική κίνηση.

Η διεθνής κοινότητα, ωστόσο, θεωρεί τα εδάφη της Δυτικής Όχθης κατεχόμενα και κάθε προσπάθεια προσάρτησης θεωρείται παράνομη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο: Πήγε μαζί με τον Νετανιάχου στο Τείχος των Δακρύων

Η προσάρτηση απειλεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Αβραάμ και τις σχέσεις του Ισραήλ με τα Αραβικά κράτη, ενώ εγείρει ανησυχίες για την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ.

Αβεβαιόητα και πολιτικές ισορροπίες στο Ισραήλ

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις και εντάσεις, οι συνομιλίες μεταξύ Ρούμπιο και Νετανιάχου έχουν έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Ο Ρούμπιο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ότι η αμερικανική διοίκηση δεν θα αντιταχθεί στην προσάρτηση αυτή.

Αξιωματούχοι επισημαίνουν όμως τον κίνδυνο να διαταραχθούν οι Σύμφωνοι του Αβραάμ, που θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της προεδρίας Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Axios