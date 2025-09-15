ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα

Ο Ρούμπιο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ότι η αμερικανική διοίκηση δεν θα αντιταχθεί στην προσάρτηση αυτή - Αξιωματούχοι επισημαίνουν όμως τον κίνδυνο να διαταραχθούν οι Συμφωνιες του Αβραάμ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα Facebook Twitter
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου / Φωτ. Αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, με βασικό θέμα την προοπτική προσάρτησης μέρους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αναγνωρίσεις του Παλαιστινιακού κράτους από αρκετές δυτικές χώρες τον Σεπτέμβριο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και διστακτικός σχετικά με το πώς και πότε θα προχωρήσει, αναζητά την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να υλοποιήσει την σχετική κίνηση.

Η διεθνής κοινότητα, ωστόσο, θεωρεί τα εδάφη της Δυτικής Όχθης κατεχόμενα και κάθε προσπάθεια προσάρτησης θεωρείται παράνομη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η προσάρτηση απειλεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Αβραάμ και τις σχέσεις του Ισραήλ με τα Αραβικά κράτη, ενώ εγείρει ανησυχίες για την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ.

Αβεβαιόητα και πολιτικές ισορροπίες στο Ισραήλ

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις και εντάσεις, οι συνομιλίες μεταξύ Ρούμπιο και Νετανιάχου έχουν έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Ο Ρούμπιο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ότι η αμερικανική διοίκηση δεν θα αντιταχθεί στην προσάρτηση αυτή.

Αξιωματούχοι επισημαίνουν όμως τον κίνδυνο να διαταραχθούν οι Σύμφωνοι του Αβραάμ, που θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της προεδρίας Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Axios

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Διεθνή / Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι η Πόλη της Γάζας αποτελεί το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς - Προειδοποίησε όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εν αναμονή μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών»
LIFO NEWSROOM
 
 