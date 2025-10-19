ΔΙΕΘΝΗ
Στο χείλος της ρήξης η εκεχειρία - Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα επικαλούμενο παραβιάσεις

Ισραηλινά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επίθεση της Χαμάς στα στρατεύματα του στη Ράφα - «Καταρρέει» το σχέδιο Τραμπ

Στο χείλος της ρήξης η εκεχειρία - Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα επικαλούμενο παραβιάσεις
Φωτ. αρχείου EPA
Το Ισραήλ φέρεται να εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Γάζα, επικαλούμενο παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς, με την εκεχειρία να καταρρέει.

Ισραηλινά ΜΜΕ νωρίτερα σήμερα έκαναν λόγο για επίθεση της Χαμάς στα στρατεύματα του στη Ράφα, με τον στρατό να απαντά με αεροπορικά πλήγματα στη νότια Γάζα και την εκεχειρία να βρίσκεται κυριολεκτικά στο χείλος της ρήξης.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, ανέφερε ότι ο στρατός χτυπούσε στόχους στη Ράφα, ενώ άλλα μέσα μετέδωσαν επιθέσεις και σε άλλες περιοχές της νότιας Γάζας, καθώς και στην πόλη Τζαμπαλίγια, στα βόρεια της περιοχής.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ και ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, καθώς η κατάσταση εξελισσόταν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel, «τρομοκρατικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα», γεγονός που προκάλεσε τα ισραηλινά πλήγματα. Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Χαμάς είχε πραγματοποιήσει πολλαπλές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων πέρα από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian μέχρι τώρα ούτε η Χαμάς ούτε οι IDF έχουν σχολιάσει τις επιθέσεις.

Το Σάββατο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι η Χαμάς να επιστρέψει τα σώματα των ομήρων, αυξάνοντας τις εντάσεις για την εκεχειρία.

Η Χαμάς, με δήλωσή της αργά το Σάββατο, ανέφερε ότι η απόφαση του «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και αποκήρυξη των δεσμεύσεων που ανέλαβε προς τους διαμεσολαβητές και τις εγγυήτριες δυνάμεις».

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, η Χαμάς είχε παραδώσει 12 από τους 28 νεκρούς ομήρους, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό ανάκτησης για να ανασύρει τους υπόλοιπους από τα ερείπια της Γάζας.

Με πληροφορίες από Guardian

