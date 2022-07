Στο Αζερμπαϊτζάν σήμερα η Φον ντερ Λάιεν- Στόχος συμφωνία για το φυσικό αέριο

Στο Μπακού ταξιδεύει σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε αναζήτηση περισσότερου φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν, καθώς η ΕΕ θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.

«Εν μέσω της συνεχιζόμενης μετατροπής των ενεργειακών προμηθειών σε όπλα, από τη Ρωσία, η διαφοροποίηση των ενεργειακών εισαγωγών μας είναι προτεραιότητα για την ΕΕ», ανέφερε η Κομισιόν σε ανάρτηση στο Τwitter.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η επίτροπος ενέργειας Κάντρι Σίμσον θα ταξιδέψουν στο Αζερμπαϊτζάν «προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία», ανέφερε ακόμη η ανάρτηση.

