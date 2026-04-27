Στις ΗΠΑ κατέφτασαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα

Ο βασιλιάς Κάρολος έφτασε στις ΗΠΑ για την έναρξη της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής του, εν μέσω δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον αξιωματούχων του Ντόναλντ Τραμπ από ένοπλο άνδρα.

Ο Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, προσγειώθηκε πριν από λίγο στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, σε μικρή απόσταση από την Ουάσινγκτον.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αναμένεται να μεταβούν στο Λευκό Οίκο, όπου θα τους υποδεχθούν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ.

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι «πολύ ασφαλής» κατά την επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου ξεκινά με συζητήσεις για ζητήματα ασφαλείας να έχουν προηγηθεί μεταξύ Λευκού Οίκου και Μπάκιγχαμ.

Οι συνομιλίες για την ασφάλεια εντατικοποιήθηκαν μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε, όταν άνδρας κατάφερε να πλησιάσει εκδήλωση στην οποία παρευρισκόταν ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Το συμβάν προκάλεσε ανησυχία για τα μέτρα προστασίας ενόψει της βασιλικής επίσκεψης.

BREAKING: King Charles III and Queen Camilla have arrived at Joint Base Andrews as they begin their first-ever state visit to the United States. https://t.co/0WpTdnKjCW pic.twitter.com/DhOm1NRHW6 — ABC News (@ABC) April 27, 2026

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα της τετραήμερης επίσκεψης θα προχωρήσει κανονικά, με την βρετανική κυβέρνηση να ελπίζει ότι η επίσκεψη θα συμβάλει στη βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων.

Η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ ηγήθηκε όλων των προετοιμασιών για την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Απέτισε φόρο τιμής στην «ιδιαίτερη σχέση» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πληροφορίες από Independent

