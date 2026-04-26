Μπάκιγχαμ: Το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί κανονικά

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν σήμερα ότι το τετραήμερο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί.

Η ενημέρωση έγινε καθώς υπήρξε προβληματισμός για την επίσκεψη, μετά την εισβολή ένοπλου δράστη στο δείπνο που παρατίθετο για την Ένωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον όπου παρίστατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Κανονικά το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί και ανυπομονούν να ξεκινήσει η επίσκεψη αύριο», με την υποδοχή στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.

Ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας το Σάββατο, μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε από έναν άνδρα εναντίον προσωπικού ασφαλείας που βρισκόταν κοντά, και οι αρχές πιστεύουν ότι ο πυροβολισμός πιθανότατα είχε ως στόχο τον ίδιο και αξιωματούχους της κυβέρνησής του, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς.

Ο Μπλανς πρόσθεσε πως είναι βέβαιος ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα.

Ένας εκπρόσωπος του παλατιού δήλωσε ότι ο Κάρολος ενημερώνεται πλήρως για τις εξελίξεις και ότι ανακουφίστηκε που ο Τραμπ, η σύζυγός του και όλοι οι καλεσμένοι βγήκαν αλώβητοι.

Το βασιλικό ζεύγος αναμένεται να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα.