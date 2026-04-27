Ντόναλντ Τραμπ: «Ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής στις ΗΠΑ»

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, ξεκινά σήμερα, εν μέσω νέων συζητήσεων για ζητήματα ασφαλείας μεταξύ Λευκού Οίκου και Μπάκιγχαμ

Φωτ. αρχείου βασιλιάς Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ / Getty Images
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι «πολύ ασφαλής» κατά την επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, ξεκινά σήμερα, εν μέσω νέων συζητήσεων για ζητήματα ασφαλείας μεταξύ Λευκού Οίκου και Μπάκιγχαμ.

Οι συνομιλίες για την ασφάλεια εντατικοποιήθηκαν μετά το περιστατικό του Σαββάτου, όταν ένοπλος κατάφερε να πλησιάσει εκδήλωση στην οποία παρευρισκόταν ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, προκαλώντας ανησυχία για τα μέτρα προστασίας ενόψει της βασιλικής επίσκεψης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του, υπογράμμισε ότι ο χώρος του Λευκού Οίκου είναι ιδιαίτερα ασφαλής, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τον βασιλιά και τη βασίλισσα κατά την παραμονή τους.



Κανονικά το πρόγραμμα της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα της τετραήμερης επίσκεψης θα προχωρήσει κανονικά, με την βρετανική κυβέρνηση να ελπίζει ότι η επίσκεψη θα συμβάλει στη βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων.

Ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ δήλωσε ότι στόχος είναι η «αναζωογόνηση μιας φιλίας» ανάμεσα στις δύο χώρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας σε άμυνα, οικονομία και πολιτισμό.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας, με διαφωνίες σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων και για τη σύγκρουση με το Ιράν.

Παρά τις εντάσεις, η βρετανική πλευρά επιδιώκει να προβάλλει την «ειδική σχέση» των δύο χωρών μέσα από μια σειρά συμβολικών εκδηλώσεων σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα συμμετάσχουν σε επίσημες εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και δεξίωση με καλεσμένους από τις δύο χώρες.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσης ομιλία του βασιλιά στο Κογκρέσο, καθώς και επίσημο δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC

 
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ιράν: Προσφέρεται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό τους

Η πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και τον τερματισμό του πολέμου εντείνει το γεωπολιτικό αδιέξοδο και προκαλεί νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας
THE LIFO TEAM
Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διόρισε τη Σον(τά) Σμιθ-Κρουζ στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δημοτικά αρχεία της πόλης, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη και η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.
THE LIFO TEAM
ΓΑΖΑ ΝΕΡΟ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Γάζα: Οι σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις επιδεινώνουν την κρίση έλλειψης νερού

Η οξεία έλλειψη καθαρού νερού στη Γάζα έχει οδηγήσει σε σοβαρή υγειονομική κρίση, με την εξάπλωση ασθενειών και τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού να επιδεινώνονται λόγω της καταστροφής των υποδομών και των ελλείψεων σε βασικά είδη υγιεινής
THE LIFO TEAM
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Διεθνή / Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: «Δεν περιμένω συγχώρεση» έγραφε ο 31χρονος δράστης

Οι αρχές εξετάζουν τις αναρτήσεις και το ιστορικό του στα social media, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, την ώρα που ο 31χρονος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Διεθνή / «Δεν είμαι παιδεραστής» - Εκνευρισμός Τραμπ με αναφορά στο μανιφέστο του δράστη των πυροβολισμών

Ο εκνευρισμός του με την παρουσιάστρια όταν αναφέρθηκε σε αποσπάσματα από το μανιφέστο του δράστη, που αποκαλούσε τον Αμερικανό πρόεδρο «βιαστή» και «παιδεραστή»
THE LIFO TEAM
 
 