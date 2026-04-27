Ντόναλντ Τραμπ: «Ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής στις ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι «πολύ ασφαλής» κατά την επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, ξεκινά σήμερα, εν μέσω νέων συζητήσεων για ζητήματα ασφαλείας μεταξύ Λευκού Οίκου και Μπάκιγχαμ.

Οι συνομιλίες για την ασφάλεια εντατικοποιήθηκαν μετά το περιστατικό του Σαββάτου, όταν ένοπλος κατάφερε να πλησιάσει εκδήλωση στην οποία παρευρισκόταν ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, προκαλώντας ανησυχία για τα μέτρα προστασίας ενόψει της βασιλικής επίσκεψης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του, υπογράμμισε ότι ο χώρος του Λευκού Οίκου είναι ιδιαίτερα ασφαλής, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τον βασιλιά και τη βασίλισσα κατά την παραμονή τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μπάκιγχαμ: Το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί κανονικά





Κανονικά το πρόγραμμα της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα της τετραήμερης επίσκεψης θα προχωρήσει κανονικά, με την βρετανική κυβέρνηση να ελπίζει ότι η επίσκεψη θα συμβάλει στη βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων.

Ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ δήλωσε ότι στόχος είναι η «αναζωογόνηση μιας φιλίας» ανάμεσα στις δύο χώρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας σε άμυνα, οικονομία και πολιτισμό.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας, με διαφωνίες σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων και για τη σύγκρουση με το Ιράν.

Παρά τις εντάσεις, η βρετανική πλευρά επιδιώκει να προβάλλει την «ειδική σχέση» των δύο χωρών μέσα από μια σειρά συμβολικών εκδηλώσεων σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα συμμετάσχουν σε επίσημες εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και δεξίωση με καλεσμένους από τις δύο χώρες.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επίσης ομιλία του βασιλιά στο Κογκρέσο, καθώς και επίσημο δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC