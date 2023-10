Στην Κλαούντια Γκόλντιν το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2023

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2023 στην Κλαούντια Γκόλντιν.

Είναι η τρίτη γυναίκα που βραβεύεται με το Νόμπελ Οικονομίας. Η επιτροπή του Νόμπελ ανακοίνωσε πως η Κλαούντια Γκόλντιν «εμβάθυνε την κατανόησή μας για την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας». Να σημειωθεί πως το βραβείο Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες είναι το πιο διάσημο βραβείο στον τομέα των οικονομικών. Μεταξύ της λίστας με τους 92 προηγούμενους νικητές είναι μερικοί από τους πιο σημαντικούς και πιο γνωστούς οικονομολόγους του περασμένου αιώνα.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στην παγκόσμια αγορά εργασίας και, όταν εργάζονται, κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες. Η Κλαούντια Γκόλντιν παρείχε τον πρώτο ολοκληρωμένο απολογισμό των αποδοχών και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ανά τους αιώνες. Η έρευνά της αποκαλύπτει τις αιτίες των αλλαγών και τις κύριες πηγές του εναπομείναντος χάσματος μεταξύ των δύο φύλων.

Να σημειωθεί πως η Κλαούντια Γκόλντιν συγκέντρωσε στοιχεία για περισσότερα από 200 χρόνια. Κάτι τέτοιο της επέτρεψε να καταδείξει πώς και γιατί έχουν αλλάξει οι διαφορές μεταξύ των φύλων στις αποδοχές και τα ποσοστά απασχόλησης.

Το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών ήταν το τελευταίο των φετινών βραβείων. Υπενθυμίζεται πως το βραβείο Νόμπελ 2022 στις Οικονομικές Επιστήμες απονεμήθηκε στους Μπεν Σ. Μπερνάνκε, Ντάγκλας Ντάιμοντ και Φίλιπ Ντάμπβιγκ «για την έρευνά τους σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικές κρίσεις».

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb