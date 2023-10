Στον Νορβηγό συγγραφέα Γιον Φόσε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Στον Νορβηγό συγγραφέα και δραματουργό Γιον Φόσε απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοινώθηκε από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών, στη Στοκχόλμη.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl