Στη Μαλαισία ο Τραμπ: Ταϊλάνδη και Καμπότζη υπέγραψαν κατάπαυση πυρός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στη Μαλαισία για τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ. Η χώρα είναι ο πρώτος σταθμός περιοδείας του κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται επίσης στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα.

Με το που έφτασε, μετέβη στον χώρο όπου, οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης υπέγραψαν σήμερα διευρυμένη συμφωνία κατάπαυσης πυρός παρουσία του. Ο Τραμπ είχε μεσολαβήσει τον Ιούλιο για τον τερματισμό της αιματηρής, πενθήμερης συνοριακής τους σύγκρουσης.

Η συμφωνία αυτή έχει ως βάση της την ανακωχή που επιτεύχθηκε πριν από τρεις μήνες όταν ο Τραμπ κάλεσε τους τότε ηγέτες των δύο χωρών και τους παρότρυνε να τερματίσουν τις εχθρότητες διότι διαφορετικά κινδύνευαν με «πάγωμα» των αντίστοιχων εμπορικών τους συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα συμφωνία αμοιβαίου εμπορίου με την Καμπότζη καθώς και συμφωνία με την Ταϊλάνδη για κρίσιμης σημασίας ορυκτά, στη διάρκεια περιφερειακής συνόδου που διεξάγεται στη Μαλαισία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει επίσης συμφωνία για κρίσιμης σημασίας ορυκτά με τη Μαλαισία στη διάρκεια της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ.

Με πληροφορίες από Reuters

