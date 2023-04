Βασιλιάς Κάρολος: Το πρόγραμμα της τελετής στέψης

Πυρετώδεις είναι στην Βρετανία οι προετοιμασίες για την στέψη του βασιλιά Καρόλου καθώς απομένει λιγότερο από μια εβδομάδα, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της ημέρας της τελετής.

Για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου του Γ' οι πρόβες όλων όσοι θα συμμετέχουν συνεχίζονται ακατάπαυστα σε καθημερινή βάση.

Πρόβες κάνει και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος μετά της συζύγου του. Η μεγάλη αίθουσα του χορού στο παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει μετατραπεί σε χώρο που προσομοιάζει με το Αβαείο του Γουεστμίνστερ και εκεί το βασιλικό ζεύγος εκπαιδεύεται για το τελετουργικό της 6ης Μαΐου για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την διάρκεια του.

Μέσα στο ναό θα βρίσκονται πάνω από 2000 επίσημοι προσκεκλημένοι. Μεταξύ αυτών βασιλείς και αρχηγοί κρατών. Από έξω αναμένονται χιλιάδες πολίτες ενώ εκατομμύρια τηλεθεατές από όλη την υφήλιο θα παρακολουθούν ζωντανά την τελετή. Υπολογίζεται πως 300.000.000 τηλεθεατές θα συντονίσουν τους δέκτες τους για να δουν την 39η στέψη στην ιστορία του Αβαείου του Γουεστμίνστερ. Ένα τελετουργικό που οι ρίζες του φτάνουν στο 1066.

Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής πρόγραμμα της ημέρας της στέψης, το οποίο μπορεί να αλλάξει μέσα στην εβδομάδα, γνωρίζουμε τα εξής: (οι ώρες είναι ώρες Ελλάδος)

8 π.μ. θα ανοίξουν οι χώροι για το κοινό κατά μήκος της διαδρομής που θα περάσει η πομπή ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να χαιρετίσουν το βασιλιά και τη σύζυγο του στην διαδρομή τους από το παλάτι του Μπάκιγχαμ μέχρι το Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

9:15 - 10:30 Οι πρώτοι προσκεκλημένοι της τελετής θα αρχίσουν να φτάνουν στα σημεία ελέγχου ασφαλείας που βρίσκονται δίπλα από το κοινοβούλιο στο Victoria Tower Gardens. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πάνω από 850 εκπρόσωποι κοινοτήτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και οι περίπου 450 προσκεκλημένοι που έχουν λάβει μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους.

11.00 Οι ιερείς, η χορωδία θα πάρουν την θέση τους μέσα στο Αβαείο.

11:30 - 12:45 Αρχηγοί κρατών, υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, βασιλείς άλλων κρατών και μέλη της βασιλικής οικογένειας θα φτάσουν στο Αβαείο.

Στην τελετή θα βρίσκεται σχεδόν σύσσωμη η βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα απουσιάζει η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, η οποία εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι δεν θα παραστεί στην τελετή. Μεταξύ άλλων εντός του ναού θα βρεθούν ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, όλοι οι προκάτοχοι του, το υπουργικό συμβούλιο αλλά και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ.

11:45 Το Ιππικό αρχίζει να ετοιμάζεται για να συνοδεύσει την πομπή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

12:20 Η πομπή με τον βασιλιά και την βασίλισσα ξεκινά από το Παλάτι για το Αβαείο.

12:53 Ο βασιλιάς με τη βασιλική σύζυγο θα φτάσουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

1:00 Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η σύζυγος του μπαίνουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ από τη Μεγάλη Δυτική Πύλη και ξεκινάει το τελετουργικό.

2:00 Στέφεται βασιλιάς. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι θα στέψει με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου τον Βασιλιά Κάρολο Γ' . Πρόκειται για ένα στέμμα που κατασκευάστηκε το 1660 και ζυγίζει 2,27κιλά. Αμέσως θα ηχήσουν οι σάλπιγγες και στρατιωτικά αγήματα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο θα πυροβολούν στον αέρα χαιρετίζοντας τη στέψη του βασιλιά.

3:00 Ολοκληρώνεται το τελετουργικό και ξεκινάει η Πομπή της Στέψης από το Αβαείο προς το Παλάτι αυτή τη φορά. Σε αυτή την πομπή θα συμμετέχουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

3:33 Ο βασιλιάς και η σύζυγος τους θα φτάσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μέσω της Κεντρικής Πύλης.

3:45 Ο βασιλιάς και η σύζυγος του θα μεταβούν στους κήπους του Παλατιού όπου στρατιωτικά αγήματα θα τους απευθύνουν χαιρετισμό.

4:15 Ο βασιλιάς, η βασιλική σύζυγος και μέλη της βασιλικής οικογένειας θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι του παλατιού για να χαιρετίσουν το πλήθος και να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες αεροπορικές επιδείξεις. Το παλάτι δεν έχει ανακοινώσει ποιοι ακριβώς θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι. Το πιο πιθανό είναι πως θα βγουν μόνο εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

