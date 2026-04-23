Στενά του Ορμούζ: Ερωτήματα για την αυθεντικότητα των βίντεο με το ρεσάλτο των Ιρανών σε πλοία

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν τις τελευταίες ώρες, για την αυθεντικότητα και τον χρόνο καταγραφής των βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ιρανική κρατική τηλεόραση θέτει το BBC Verify, σχετικά με επιχείρηση των Φρουρών της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το υλικό φαίνεται να έχει καταγραφεί αρκετές ώρες μετά τα περιστατικά που ανέφεραν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «MSC Francesca» και «Epaminondas», τα οποία είχαν δηλώσει ότι δέχθηκαν ιρανικά πυρά νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η χρονική ταύτιση βασίζεται σε δεδομένα ναυσιπλοΐας και στην κατεύθυνση των πλοίων, που υποδηλώνουν ότι τα πλάνα τραβήχτηκαν αργότερα από το αρχικό συμβάν.

Παράλληλα, εντοπίζονται στοιχεία που δημιουργούν υποψίες ότι μέρος του βίντεο ενδέχεται να έχει καταγραφεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Σε ένα από τα πλάνα, η καταπακτή πλοίου εμφανίζεται ήδη ανοιχτή πριν την επιβίβαση των ενόπλων, ενώ σε άλλο φαίνεται να υπάρχει κάμερα τοποθετημένη ήδη στο εσωτερικό, καταγράφοντας την άφιξή τους.

Την ίδια ώρα, δεν είναι σαφές αν όλα τα πλάνα προέρχονται από τα ίδια πλοία, ενώ οι ελληνικές αρχές διαψεύδουν ότι το «Epaminondas» καταλήφθηκε.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι και τα δύο πλοία απομακρύνθηκαν από την περιοχή και στη συνέχεια απενεργοποίησαν τους πομπούς εντοπισμού τους.

Στενά του Ορμούζ: Το βίντεο από το φερόμενο ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas»

Iran's IRGC Navy has released footage of its forces seizing a pair of container ships in the Strait of Hormuz this morning. pic.twitter.com/hAbmTTe8DR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς πριν λίγες ώρες, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το «Epaminondas» δεν είχε τεθεί υπό κράτηση.