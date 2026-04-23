Στενά του Ορμούζ: Βίντεο από την στιγμή του ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στο «Epaminondas»

Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης

Φωτ. από τη στιγμή του ρεσάλτο των Φρουρών της Επανάστασης στο «Epaminondas»
Βίντεο από τη στιγμή του ρεσάλτο στο ελληνόκτητο πλοίο «Epaminondas», έδωσαν στο φως της δημοσιότητας οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, δημοσίευσαν οπτικό υλικό από την επιχείρηση του ελληνόκτητου πλοίου, το οποίο έπλεε στα Στενά του Ορμούζ.

Το πλοίο, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και υπό σημαία Λιβερίας, δέχθηκε επίθεση από επανδρωμένο ταχύπλοο των ιρανικών δυνάμεων περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, στις 22 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος πλησίασε χωρίς προειδοποίηση και άνοιξε πυρ.

Στενά του Ορμούζ: Καλά στην υγεία τους όλα τα μέλη του πληρώματος του πλοίου

Κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν φορητός οπλισμός και αντιαρματικό ρουκετοβόλο (RPG), με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου. Το βίντεο της επιχείρησης δόθηκε στη δημοσιότητα από ιρανικά κρατικά μέσα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Technomar Shipping Inc. ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ το πλοίο βρίσκεται υπό διαχείριση της Maersk.

Χθες, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ωστόσο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το «Epaminondas» δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν κρατήθηκε».

