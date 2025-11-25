ΔΙΕΘΝΗ
Στέλεχος της Campbell Soup φέρεται να αποκάλεσε τα προϊόντα του «φαγητό για φτωχούς»

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Campbell Soup Company έκανε προσβλητικά σχόλια για εργαζόμενους από την Ινδία

Αγωγή που κατατέθηκε στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφεται κατά της Campbell Soup Company, με τον ενάγοντα να υποστηρίζει ότι υψηλόβαθμο στέλεχος έκανε προσβλητικά σχόλια για εργαζόμενους με καταγωγή από την Ινδία, χαρακτηρίζοντας τα προϊόντα της εταιρείας «εξαιρετικά επεξεργασμένα» και «φαγητό για φτωχούς».

Ο Ρόμπερτ Γκάρζα, που προσελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024 ως αναλυτής κυβερνοασφάλειας, ισχυρίζεται ότι ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Μάρτιν Μπέλι, έκανε τα επίμαχα σχόλια σε συνάντηση τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον μισθό του.

Ο Γκάρζα λέει ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενό του, όμως εκείνος δεν τον ενθάρρυνε να απευθυνθεί στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο εργαζόμενος απολύθηκε «αιφνιδιαστικά».

Campbell: «Δεν γνωρίζουμε τίποτα για το ηχητικό»

Σύμφωνα με το WDIV του Ντιτρόιτ, η συνομιλία καταγράφηκε σε ηχητικό αρχείο, το οποίο μεταδόθηκε από τον σταθμό. Η Campbell’s δηλώνει πως δεν γνώριζε την ύπαρξη του ηχητικού πριν προβληθεί και δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του.

Η εταιρεία τοποθέτησε τον Μπέλι σε προσωρινή αναστολή εργασίας, ενόσω διεξάγεται εσωτερική έρευνα, σημειώνοντας πως «εφόσον τα σχόλια έγιναν, είναι απαράδεκτα». Παράλληλα, τόνισε ότι οι δηλώσεις για την ποιότητα των προϊόντων είναι «απολύτως ανακριβείς και παράλογες» και διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος εργάζεται στην πληροφορική και «δεν έχει καμία σχέση με την παραγωγή τροφίμων».

Την ίδια στιγμή, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι η πολιτεία ξεκινά διερεύνηση της ποιότητας των προϊόντων της Campbell’s, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Ο Γκάρζα ζητά αποζημίωση για συναισθηματική, οικονομική και επαγγελματική βλάβη, καθώς και κάλυψη δικαστικών εξόδων.

Με πληροφορίες από CBS News

Οικονομία / Oxfam: Τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 θα έβαζαν τέλος στη φτώχεια των ανθρώπων

Η ΜΚΟ καλεί οι πλούσιοι του κόσμου να «φορολογηθούν με δίκαιο τρόπο για να συμβάλουν να τερματιστεί η φτώχεια και να καταπολεμηθεί η απορρύθμιση του κλίματος»
LIFO NEWSROOM

