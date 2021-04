Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλωσορίζει την έναρξη της άτυπης συνάντησης 5+1 για την Κύπρο που ξεκίνησε κατόπιν πρωτοβουλίας του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια κυπριακής ηγεσίας διευθέτηση για την επανένωση του νησιού στη βάση μίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, που θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους, όπως και την ευρύτερη περιοχή».

Στο περιθώριο της Άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία Γκάιρ Πέντερσεν στη Γενεύη.

«Συζητήσαμε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στο έργο του Ειδικού Απεσταλμένου και τις προσπάθειες του ΟΗΕ, στη βάση της Απόφασης 2254 ΣΑ του ΟΗΕ, για τις εξελίξεις στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Twitter.

I met with #UN special envoy for #Syria @GeirOPedersen. #Greece's continued support to the Envoy's work & to @UN efforts on basis of UNSCR 2254 in focus. Recent developments in Syria & the broader region were also discussed. #Geneva pic.twitter.com/JAGZ1pkdmf