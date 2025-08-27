ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Steel Dome»: Ο Ερντογάν παρουσίασε το αντιαεροπορικό σύστημα «Ατσάλινος Θόλος»

Το έργο «θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και φόβο στους εχθρούς μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Steel Dome»: Ο Ερντογάν παρουσίασε το αντιαεροπορικό σύστημα «Ατσάλινος Θόλος» Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε την Τετάρτη το υπό ανάπτυξη αντιαεροπορικό σύστημα της χώρας, γνωστό ως «Ατσάλινος Θόλος (Steel Dome)», χαρακτηρίζοντάς το «ορόσημο» για την τουρκική αμυντική βιομηχανία.

«Αυτά τα συστήματα είναι μια επίδειξη δύναμης για την Τουρκία», δήλωσε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων Aselsan στην Άγκυρα. «Στην αντιαεράμυνα ανοίγουμε μια νέα εποχή για την αγαπημένη μας πατρίδα».

Η ανάπτυξη του «Steel Dome» είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο του 2024. Το πρόγραμμα συνδέει θαλάσσιες και χερσαίες πλατφόρμες αντιαεροπορικής άμυνας με αισθητήρες σε ένα ενιαίο δίκτυο για την προστασία του τουρκικού εναέριου χώρου.

Ερντογάν: «Το Steel Dome θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και φόβο στους εχθρούς μας»

Στο τελευταίο στάδιο που παρουσιάστηκε περιλαμβάνονται 47 οχήματα, αξίας 460 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, το έργο «θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους μας και φόβο στους εχθρούς μας». Η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει πότε θα τεθεί πλήρως σε επιχειρησιακή λειτουργία.

«Καμία χώρα που δεν αναπτύσσει δικά της ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα δεν μπορεί να κοιτάξει το μέλλον της με σιγουριά, ιδίως στη δική μας περιοχή», τόνισε.

Η Άγκυρα είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να ενισχύσει την αεράμυνά της με την αγορά των ρωσικών S-400 το 2019, γεγονός που την οδήγησε στον αποκλεισμό της από το αμερικανικό πρόγραμμα μαχητικών F-35.

Οι συγκρούσεις σε Συρία και Ουκρανία, αλλά και οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν, ενίσχυσαν την ανάγκη για πιο ισχυρή αντιαεροπορική κάλυψη, σημειώνουν αναλυτές.

Παράλληλα, ο Ερντογάν παρουσίασε νέα εργοστάσια παραγωγής της Aselsan, που αναμένεται να λειτουργήσουν το 2026. «Στα επόμενα 50 χρόνια η Τουρκία θα είναι μια χώρα που όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες της, αλλά και ηγείται παγκοσμίως με την τεχνολογία της», δήλωσε.

Η Τουρκία έχει επενδύσει συστηματικά στην αμυντική της βιομηχανία, επιδιώκοντας αυτάρκεια σε οπλικά συστήματα μετά το εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ που επιβλήθηκε ως αντίδραση στην εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπουνγκα μπουνγκα» του Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Διεθνή / Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Η αξία του ακινήτου εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ και αν επιτευχθεί πώληση σε αυτή την τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Ζοχράν Μαμντάνι: Ο «αυτοαπασχολούμενος ράπερ» που διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Μαμντάνι ή «αυτοαπασχολούμενος ράπερ»: Η καλλιτεχνική ταυτότητα του μεγάλου φαβορί για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη

Ο πιθανός επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που κάποτε ράπαρε για την κοινή του καταγωγή «με ένα τσαπάτι» - Η σχέση του με την Τέχνη και οι συνεργασίες του
LIFO NEWSROOM
Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Διεθνή / Μητρότητα στο μέτωπο: Ουκρανές έγκυες που πολεμούν για τη χώρα και τα παιδιά τους

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, γυναίκες στρατιώτες συνεχίζουν να υπηρετούν ακόμη και κατά την εγκυμοσύνη τους, αντιμετωπίζοντας κινδύνους, έλλειψη υποστήριξης και σεξισμό, για το μέλλον της χώρας και των παιδιών τους
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Διεθνή / Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όπως όλα δείχνουν παίρνει τον ρόλο του ως πατέρας του μελλοντικού βασιλιά τόσο σοβαρά, όσο και τον ρόλο του ως μελλοντικός βασιλιάς
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Διεθνή / Ουκρανία: Νέοι άνδρες επιτρέπεται πλέον να φύγουν από τη χώρα – Τι αλλάζει

Η κυβέρνηση Ζελένσκι χαλαρώνει τον κανόνα που απαγόρευε την έξοδο ανδρών από την Ουκρανία - Τι ισχύει για τους 18-22 ετών, οι ανησυχίες για τη μετανάστευση νέων και το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση
LIFO NEWSROOM
 
 