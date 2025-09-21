ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Star Wars στους δρόμους της Ουάσινγκτον: Διαδηλωτής ακολουθεί στρατιώτες με το θέμα του Νταρθ Βέιντερ

Ο χρήστης του TikTok ανεβάζει τα βίντεο χαρακτηρίζοντάς τα ως «ειρηνική πράξη διαμαρτυρίας» με στόχο να μην «κανονικοποιηθεί» η εικόνα ένοπλων στρατιωτών στους δρόμους της πρωτεύουσας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Star Wars στους δρόμους της Ουάσινγκτον: Διαδηλωτής ακολουθεί στρατιώτες με το θέμα του Νταρθ Βέιντερ Facebook Twitter
Φωτ: Lucasfilm - Tiktok
0

Ένα πρωτότυπο είδος διαμαρτυρίας έχει γίνει viral στην Ουάσινγκτον, όπου κάτοικος της πόλης ακολουθεί στρατιώτες της Εθνοφρουράς παίζοντας από το κινητό του το εμβληματικό «Imperial March» από τον Πόλεμο των Άστρων, το μουσικό θέμα του Νταρθ Βέιντερ.

Ο άνδρας, χρήστης του TikTok με το όνομα @freedc20009, ανεβάζει τα βίντεο χαρακτηρίζοντάς τα ως «ειρηνική πράξη διαμαρτυρίας», με στόχο, όπως λέει, να μην «κανονικοποιηθεί» η εικόνα ένοπλων στρατιωτών στους δρόμους της πρωτεύουσας. «Αγαπώ την Ουάσινγκτον και είναι δυστοπικό να περπατάς στην πόλη και να βλέπεις στρατιώτες», δηλώνει, προσθέτοντας ότι «πολλοί από αυτούς δεν μπήκαν στην Εθνοφρουρά για να κάνουν κηπουρική ή να γίνουν πιόνια σε μια πολιτική επίδειξη».

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, μέλη της Εθνοφρουράς φαίνονται να αντιδρούν στον ακτιβιστή, με έναν στρατιώτη να του λέει πως μπορούν να καλέσουν την τοπική αστυνομία της Μητροπολιτικής Περιοχής (Metro PD) για να τον «χειριστεί». Ο ίδιος παραμένει ψύχραιμος και συνεχίζει τη διαμαρτυρία του, που έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Γιατί είναι η Εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον

Στις 11 Αυγούστου 2025, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την εγκληματικότητα» στην Ουάσινγκτον και ανέλαβε προσωρινά τον έλεγχο της τοπικής αστυνομίας (MPD). Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο, σε αντίθεση με τις πολιτειακές Εθνοφρουρές που υπάγονται στους κυβερνήτες. Στην τρέχουσα κρίση αναπτύχθηκε σε διάφορες γειτονιές, αναλαμβάνοντας όχι μόνο αστυνόμευση αλλά και τον καθαρισμό δρόμων, την απομάκρυνση καταυλισμών αστέγων και τη φύλαξη ομοσπονδιακών κτιρίων.

Τα βίντεο του @freedc20009 έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την ιδέα «δημιουργική» αλλά και «χαρακτηριστικά μιλένιαλ». «Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για τέτοιες μορφές διαμαρτυρίας», έγραψε χρήστης στο Instagram, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τον ακτιβιστή λέγοντας πως έχει δικαίωμα να παίζει μουσική στον δρόμο.

Με πληροφορίες από Washington Post

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

Διεθνή / Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βαθιά ανησυχητική» λένε οι ειδικοί - Οι πτήσεις ίσως επηρεαστούν για ημέρες

«Αν η Collins μπορεί να χακαριστεί τόσο εύκολα, τότε πρέπει να αμφισβητήσουμε όλους τους προμηθευτές. Ελπίζω να καταφέρουν να επαναφέρουν το λογισμικό Muse γρήγορα, αλλιώς, οι πτήσεις θα επηρεαστούν για πολλές ημέρες»
LIFO NEWSROOM
Νέα εποχή Μακαρθισμού στις ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ και η προσπάθεια Τραμπ να φιμώσει τους αντιφρονούντες

Διεθνή / Νέα εποχή Μακαρθισμού στις ΗΠΑ: Ο Τζίμι Κίμελ και η προσπάθεια Τραμπ να φιμώσει τους αντιφρονούντες

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την καταστολή σε πανεπιστήμια, ΜΜΕ και καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια σύγχρονη εκδοχή του Μακαρθισμού - Από το πάγωμα χρηματοδοτήσεων έως την απειλή αδειών λειτουργίας, η ελευθερία του λόγου βρίσκεται υπό πίεση
LIFO NEWSROOM
 
 