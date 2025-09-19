ΗΠΑ: Βρέθηκαν τα λείψανα πρώην στρατιώτη που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών του

Λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε πρώην στρατιώτη, ύποπτο για απαγωγή και δολοφονία των τριών παιδιών του, βρέθηκαν σε μια απομακρυσμένη δασώδη περιοχή στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις αρχές.

«Αν και η ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι τα ανθρώπινα οστά ανήκουν στον Τράβις Ντέκερ», δήλωσε το Γραφείο Σερίφη της κομητείας Chelan σε ανακοίνωση την Πέμπτη.

Ο Ντέκερ, 32 ετών, αναζητούνταν από τις 2 Ιουνίου, όταν ένας αστυνομικός βρήκε το φορτηγό του και τα πτώματα των τριών θυγατέρων του – της εννιάχρονης Πέιτιν, της οκτάχρονης Έβελιν και της πεντάχρονης Ολίβια – σε έναν χώρο κατασκήνωσης.

Τα χέρια τους ήταν δεμενα και τα κεφάλια τους καλυμμένα με πλαστικές σακούλες. Μια προκαταρκτική εξέταση έδειξε ότι πέθαναν από ασφυξία.

Τρεις μέρες νωρίτερα, ο Ντέκερ δεν είχε επιστρέψει τα παιδιά στο σπίτι της μητέρας τους, μετά από προγραμματισμένη επίσκεψη. Η μητέρα τους ενημέρωσε την αστυνομία ότι τα κορίτσια δεν επέστρεψαν όπως είχε συμφωνηθεί και ότι το τηλέφωνο του Ντέκερ συνδεόταν απευθείας με τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους είχε προειδοποιήσει τις αρχές ότι ο Ντέκερ αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε γίνει ολοένα και πιο ασταθής. Τον περιέγραψε ως άστεγο και είχε ζητήσει να τροποποιηθεί το πλάνο γονικής μέριμνας ώστε να του απαγορεύονται οι διανυκτερεύσεις με τις κόρες του μέχρι να βρει κατάλυμα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Ντέκερ εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό το 2013 και το 2014 στάλθηκε στο Αφγανιστάν για τέσσερις μήνες. Το 2021 εντάχθηκε στην Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον, αλλά σταμάτησε να παρακολουθεί τις ασκήσεις πριν από περίπου ένα χρόνο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι είχε εκπαίδευση στην πλοήγηση, την επιβίωση και άλλες δεξιότητες, και κάποτε πέρασε πάνω από δύο μήνες ζώντας απομονωμένος στην ύπαιθρο.

Η US Marshals Service προσέφερε χρηματικό έπαθλο έως και 20.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από Sky News