Έκρηξη στην Ελβετία: «Είδα κόσμο να τρέχει, άκουγα σειρήνες» είπε Ελληνίδα επισκέπτρια

Έξω από το μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, όπου 40 -μέχρι στιγμής- άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά, βρέθηκε η Κέλλυ Διόλατζη, επισκέπτρια από την Ελλάδα, η οποία περιέγραψε τα όσα είδε.

Μιλώντας στο Star, η Ελληνίδα επισκέπτρια περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε στην Ελβετία, με χιλιάδες νεαρούς θαμώνες και αναφέρει ότι στο μαγαζί ήταν, τουλάχιστον, 200 άτομα: «Κάθε χρόνο, υπάρχει ένα event το οποίο οργανώνεται από τον Δήμο, το οποίο είναι ένα πάρτι μεγάλο με ένα dj set κιόλας με ανθρώπους που παίζουν μουσική».

«Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να το πω, extreme, υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων, κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 χρονών, θα έλεγα» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Διόλατζη.

Ελβετία: Η ανακοίνωση της Κομισιόν

«Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν 01:08 και μετά, από τη 01:10, ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και να γεμίζουν τα μπαρ. Κάποιος πέταξε, την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται, πέταξε μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση, ένα βεγγαλικό» συμπλήρωσε.

«Το συγκεκριμένο μαγαζί, στο οποίο έγινε η έκρηξη, πιθανώς να είχε και 200 άτομα μέσα. Ήταν, να το πω έτσι, ένα μπαρ τοπικό, το οποίο ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μία νούμερο 1 επιλογή μετά από κεντρικό event, να πάνε εκεί τα παιδιά. Αφότου είδαμε την όλη κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη, σκέφτηκα μέσα μου ότι "αυτοί παραείναι μεθυσμένοι". Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά, τα πάντα» κατέληξε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.