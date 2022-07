Στα ύψη η ένταση στη Λιβύη: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο - Φωτιές και διαμαρτυρίες

Τεταμένη η κατάσταση στη Λιβύη με διαδηλωτές να εισβάλουν στην έδρα του Κοινοβουλίου, στο Τομπρούκ, διαμαρτυρόμενοι για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι δυνάμεις ασφαλείας που προστάτευαν το Κοινοβούλιο αποχώρησαν. Οι συγκεντρωμένοι έβαλαν, επίσης, φωτιά μπροστά από το κτήριο.

Πολλά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν ότι οι διαδηλωτές μπήκαν μέσα και λεηλάτησαν το κτήριο. Στα πλάνα διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται γύρω από την περιοχή, αφού οι νεαροί, στην πλειονότητά τους, συγκεντρωμένοι, έβαλαν φωτιά σε λάστιχα.

Pictures speak louder than words.



To those that still subscribe to the illusion that the HoR is the expression of #Libya's sovereignty, or has any legitimacy: protesters from Tobruk have broken into the building and set fire to it. pic.twitter.com/X4ZREdpkAA