Χιονόπτωση σημειώθηκε στην έρημο Σαχάρα, με τη θερμοκρασία να κατρακυλά υπό το μηδέν.

Οι κρύσταλλοι πάγου σχημάτισαν υπέροχα σχήματα στην άμμο, στη βορειοδυτική Αλγερία, όπου οι ντόπιοι υποδέχτηκαν το κρύο με ανακούφιση.

Παρότι σπάνιο, το χιόνι δεν είναι εντελώς άγνωστο για τη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου.

Σε διάστημα 42 χρόνων, είναι η πέμπτη φορά που χιονίζει. Χιονόπτωση είχε καταγραφεί επίσης το 2021, το 2018 και το 2017.

