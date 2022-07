Σρι Λάνκα: Παραιτείται ο πρωθυπουργός - Φυγαδεύτηκε μετά την πυρπόληση της κατοικίας του

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα θα παραιτηθεί την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Μαχίντα Αμπιγουαρντάνα.

Ο Ρατζαπάξα φυγαδεύτηκε νωρίτερα σήμερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

«Για να εξασφαλίσει μια ειρηνική μετάβαση, ο πρόεδρος δήλωσε ότι επρόκειτο να παραιτηθεί στις 13 Ιουλίου», τόνισε ο Αμπιγουαρντάνα στην τηλεόραση.

Πυρπόλησαν την πρωθυπουργική κατοικία

Πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε στην κατοικία του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα το βράδυ του Σαββάτου στο Κολόμπο, βάζοντας φωτιά, έγινε γνωστό από την αστυνομία και το περιβάλλον του πρωθυπουργού.

«Διαδηλωτές εισέβαλαν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε και την πυρπόλησαν», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Πολλοί από αυτούς εισέβαλαν νωρίτερα και στην προεδρική κατοικία με αποτέλεσμα την αναγκαστική φυγάδευση του προέδρου Gotabaya Rajapaksa.

«Ο πρόεδρος συνοδεύτηκε και μεταφέρθηκε εκτός της κατοικίας ασφαλής», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ανώτερη αμυντική πηγή.

Εικόνες από τα social media από το εσωτερικό του κτιρίου δείχνoυν εκατοντάδες διαδηλωτές σε δωμάτια και διαδρόμους, ενώ ακόμα περισσότεροι στριμώχνονταν γύρω από τους εξωτερικούς χώρους της προεδρικής κατοικίας. Βίντεο δείχνουν επίσης, δεκάδες διαδηλωτές να κάνουν βουτιές στην πισίνα του παλατιού.

Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές ταξίδεψαν με αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία προς την πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

