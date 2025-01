Σουηδία: Υποψίες για «ξένη δύναμη» στη δολοφονία Ιρακινού πρόσφυγα που δικάζονταν για καύση του Κορανίου

Πέντε συλλήψεις μετά τη δολοφονία του Σαλουάν Μομίκα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου στη Σουηδία

Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Σουηδία μετά τη δολοφονία του Ιρακινού πρόσφυγα και ακτιβιστή Σαλουάν Μομίκα, ο οποίος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το 2023 καίγοντας αντίτυπα του Κορανίου σε δημόσιες διαδηλώσεις. Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το δικαστήριο ανακοινώσει την ετυμηγορία του για την υπόθεση του, όπου κατηγορούνταν για «υποκίνηση μίσους κατά εθνοτικής ή εθνικής ομάδας».

Ο Μομίκα, 38 ετών, δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε σπίτι στην πόλη Σέντερτελιε, κοντά στη Στοκχόλμη. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατό του, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο δράστης είναι μεταξύ των συλληφθέντων.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με ξένο κράτος. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν εμπλακεί βαθιά στην υπόθεση, καθώς υπάρχει προφανής κίνδυνος σύνδεσης με ξένη δύναμη», δήλωσε την Πέμπτη.

Η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην εθνική ασφάλεια.

