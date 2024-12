Σουδάν: 100 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από αεροπορική επιδρομή σε αγορά του Νταρφούρ

Πάνω από 100 άτομα, κατέληξαν νεκρά μετά από αεροπορική επιδρομή του στρατού τη Δευτέρα, στο Σουδάν.

Μέχρι στιγμής ο απολογισμός της φονικής επίθεσης είναι τουλάχιστον εκατό νεκροί αλλά και εκατοντάδες τραυματίες. Η επίθεση σημειώθηκε σε πολυσύχναστη αγορά πόλης του Βορείου Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν.

«Η αεροπορική επιδρομή έγινε την ημέρα της εβδομαδιαίας αγοράς στην πόλη, όπου οι κάτοικοι διαφόρων γειτονικών χωριών συρρέουν για να κάνουν τα ψώνια τους, προκαλώντας τον θάνατο πάνω από 100 ανθρώπων και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», ανακοίνωσε η οργάνωση Emergency Lawyers.

Sudanese military aircraft launched a series of air strikes on several towns in Sudan's Darfur region on Monday, killing dozens of civilians, witnesses and activists said.https://t.co/EqiuDlmoi0 pic.twitter.com/2OmqFlbyTI