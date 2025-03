«Σώπασε, ανθρωπάκο»: Διαμάχη Μασκ και Ρούμπιο με τον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών για το Starlink

Διαμάχη για τη χρήση του Starlink από την Ουκρανία ξέσπασε μεταξύ των Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και Έλον Μασκ με τον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι ότι «επινοεί πράγματα» και ότι είναι αγνώμων, επιπλήττοντάς τον δριμύτατα επειδή ο Σικόρσκι είπε ότι η Ουκρανία μπορεί να χρειαστεί μια εναλλακτική επιλογή έναντι της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink.

Η Πολωνία πληρώνει για να χρησιμοποιεί το Κίεβο τις υπηρεσίες του Starlink του Έλον Μασκ, το οποίο εξασφαλίζει κρίσιμης σημασίας συνδεσιμότητα στην Ουκρανία και τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει ισχυρή θέση στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, που του ανήκει, ότι «ολόκληρη η γραμμή του μετώπου (της Ουκρανίας) θα κατέρρεε, αν το έκλεινα (το Starlink)».

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink



And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw