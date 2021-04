Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό με την όρθια Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση που είχε με τον Σαρλ Μισέλ και τον Πρόεδρο Ερντογάν στην Τουρκία.

Το επονομαζόμενο (ήδη) «Sofagate» - όπου sofa, o καναπές που αναγκάστηκε να καθίσει η Ευρωπαία επίτροπος, όταν έμεινε χωρίς καρέκλα, την ώρα που οι άνδρες ομόλογοι της είχαν πάρει θέση στις πολυθρόνες τους- έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το βίντεο από τη συνάντηση της Τρίτης στην Άγκυρα δείχνει την φον ντερ Λάιεν να στέκει αμήχανη την ώρα που ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αξιωματούχος της ΕΕ Σαρλ Μισέλ κάθονται στις μοναδικές θέσεις που είναι τοποθετημένες μπροστά από τις σημαίες.

«Εμμ», ακούγεται να ψιθυρίζει αμήχανα η φον ντερ Λάιεν καθώς δεν γνωρίζει που να καθίσει.

Τελικά κάθισε σε έναν καναπέ λίγο πιο μακριά από τους ομολόγους της, απέναντι από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Η πρόεδρος της επιτροπής ήταν σαφώς έκπληκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έρικ Μάμερ, επιμένοντας ότι η επίτροπος έπρεπε να αντιμετωπιστεί «ακριβώς με τον ίδιο τρόπο» όπως και ο Ευρωπαίος ομόλογός της.

«Θεωρεί ότι αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, κάτι που σαφώς δεν έγινε», δήλωσε ο Μάμερ.

Το sofagate έρχεται σε μία ευαίσθητη εποχή καθώς η ΕΕ και η Τουρκία προσπαθούν να ανοικοδομήσουν τις σχέσεις τους, παρά τις ανησυχίες για τις πρακτικές της Άγκυρας, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των γυναικών.

Υπενθυμίζεται δε, ότι ο Ερντογάν εξόργισε τις Βρυξέλλες, πριν από την επίσκεψη των αρχηγών του μπλοκ, ανακοινώνοντας ότι αποσύρει την Τουρκία από την παγκόσμια Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.

