Σοβαρά επεισόδια στην Ολλανδία- Τραυματίες και 200 συλλήψεις

Σοβαρά επεισόδια με πολλές συλλήψεις και τραυματισμούς σημειώθηκαν το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς 2024 σε πολλές πόλεις της Ολλανδίας.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι συνελήφθησαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι εκτεταμένες ταραχές είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες αστυνομικοί. Η αστυνομία σε πολλές πόλεις δέχτηκε επιθέσεις με πυροτεχνήματα και πέτρες, σε μια νύχτα σοβαρών επεισοδίων και «απαράδεκτης» βίας όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στο τηλεοπτικό δίκτυο NOS.

Στην πόλη Χάρλεμ, ένας 19χρονος πέθανε από τραύματα που υπέστη σε ένα περιστατικό με πυροτεχνήματα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία στο Ρότερνταμ ανέφερε ότι περισσότερα από 100 αυτοκίνητα και άλλα οχήματα πυρπολήθηκαν, ενώ στο Άμστερνταμ, τη Χάγη και άλλες πόλεις χρειάστηκε η επέμβαση μονάδων αποκατάστασης της τάξης για να διαλυθούν πλήθη βίαιων διαδηλωτών. Παρόμοιο σκηνικό και στην Ουτρέχτη.

Αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν επίσης σε όλη τη χώρα για να συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που δέχθηκαν επιθέσεις με πυροτεχνήματα ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν πολυάριθμες φωτιές.

Barricades is de straten van #Antwerpen, politie die aangevallen wordt met vuurpijlen en hele wijken die herschapen worden in een mini-Gazastrook… De #politie en het gezag wordt uitgedaagd en geprovoceerd en slaat niet of nauwelijks terug! Tijd voor recht en orde! pic.twitter.com/n9Vg7GDepK