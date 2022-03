Σκύλοι «πήγαν» στα Όσκαρ: Πομεράνιαν ντύθηκε «Έλτον Τζον» -Με γυαλιά και μίνι πιάνο

Ένα πομεράνιαν ντυμένο ως Σερ Έλτον Τζον και ένα τσιουάου με μια στολή εμπνευσμένη από το «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» ήταν μεταξύ των σκυλιών που παρουσιάστηκαν σε διαγωνισμό με θέμα το Χόλιγουντ.

Η εκδήλωση Furbabies UK, όπου οι ιδιοκτήτες ντύνουν τα κατοικίδιά τους με πολυτελή κοστούμια, είχε τον τίτλο Hollywood (A Day At The Oscars) προκειμένου να συμπέσει με την τελετή των βραβείων Όσκαρ.

Ο Ντέξτερ, ράτσας πομεράνιαν, έκλεψε την παράσταση με στολή εμπνευσμένη από τον Έλτον Τζον, με εντυπωσιακά γυαλιά και πιάνο μινιατούρα. Ο Ντέξτερ φόρεσε επίσης ένα ακόμη ρούχο σχεδιασμένο να μοιάζει με αγαλματίδιο Όσκαρ.

Από την άλλη, η Ρόζι, ράτσας τσιουάουα, φόρεσε μπλε στολή εμπνευσμένη από την Νικόλ Κίντμαν, πριν «συνεργαστεί» με ένα άλλο τσιουάου, την Μίνι, ως αδελφές Όλσεν. Από την άλλη, η Λίντι Λου, επίσης τσιουάου, εμπνεύση από την ταινία «Η Παντέμορφη και το Τέρας».

Τον Δεκέμβριο, η ομάδα πραγματοποίησε μια ειδική εκδήλωση με θέμα τα Χριστούγεννα, ενώ σε προηγούμενο διαγωνισμό οι τετράποδοι ντύθηκαν σαν χαρακτήρες από την παιδική λογοτεχνία.

