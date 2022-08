Σκηνές πανικού σε Ikea στη Σαγκάη – Έτρεχαν να «δραπετεύσουν» μετά την ανακοίνωση lockdown

Πανικόβλητοι καταναλωτές έτρεξαν προς τις εξόδους καταστήματος της Ikea στη Σαγκάη μετά την ανακοίνωση πως οι Αρχές διέταξαν να μπει σε lockdown λόγω εντοπισμού κρούσματος κορωνοϊού εντός των χώρων του.

Βίντεο που δημοσιεύονται στα social media δείχνουν τους πελάτες να φωνάζουν και να σπρώχνονται σε μία προσπάθεια να «δραπετεύσουν» από το κτήριο πριν σφραγιστούν οι πόρτες.

Σε ενημέρωση που παρείχε χθες ο Zhao Dandan, υποδιευθυντής της Επιτροπής Υγείας της Σαγκάης επεσήμανε πως «το κατάστημα και η περιοχή που επηρεάστηκε» θα παραμείνουν κλειστά για δύο μέρες και ο κόσμος εντός πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα ισάριθμων ημερών, αλλά και θα είναι υπό εξέταση για άλλες πέντε μέρες.

Σήμερα, οι υγειονομικές Αρχές της πόλης ενημέρωσαν πως εντόπισαν έξι κρούσματα κορωνοϊού στην πόλη, πέντε εκ των οποίων ασυμπτωματικά.

Η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας με τους 25 εκατομμύρια κατοίκους έχει βιώσει μεγάλα δεινά λόγω των περιορισμών. Προσφάτως βγήκε από lockdown δύο μηνών, που προκάλεσε την έντονη οργή των πολιτών για τον τρόπο διαχείρισης του κορωνοϊού και την πολιτική "zero Covid".

Τα μέτρα σε πολλές πόλεις παραμένουν αυστηρά, με τους πολίτες να καλούνται να επιδεικνύουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για να επιβιβαστούν στα ΜΜΜ και να εισέλθουν σε καταστήματα, γυμναστήρια ή εστιατόρια.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked🥶



Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz