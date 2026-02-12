«The Simpsons»: Υπήρξε αναφορά στο νησί του Έπσταϊν σε επεισόδιο του 2000;

Η πολυετής αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά «The Simpsons» έχει αποκτήσει με τα χρόνια τη φήμη ότι προβλέπει το μέλλον.

Η animated κωμική σειρά του Ματ Γκρέινινγκ έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή επειδή ορισμένα επεισόδια και αστεία της αποδείχθηκαν ανατριχιαστικά ακριβή, κάτι που αρκετοί θεωρούν σχεδόν μια αλλόκοτη «ικανότητα πρόβλεψης».

Τώρα, ένα επεισόδιο της σειράς από το 2000, με τίτλο «The Computer Wore Menace Shoes», έχει γίνει viral λόγω των υποτιθέμενων παραλληλισμών με το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, όπου κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανήλικων κοριτσιών.

Στο επεισόδιο της 12ης σεζόν, ο Χόμερ δημιουργεί ένα blog με το ψευδώνυμο «Mr. X» και διαδίδει φήμες στο διαδίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαχθεί και να μεταφερθεί σε ένα μυστικό νησί, όπου «κάποιοι τρελοί τύποι» στέλνουν ανθρώπους που «ξέρουν πάρα πολλά» για τις ύποπτες δραστηριότητές τους.

Αποσπάσματα από το επεισόδιο κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να επισημαίνουν ομοιότητες ανάμεσα στη σειρά και τα νησιά Little Saint James και Great Saint James του Έπσταϊν - γνωστά συλλογικά ως «νησί του Έπσταϊν».

«Κι όμως οι Simpsons μας είχαν προειδοποιήσει από το 2000»

«Οι Simpsons προέβλεψαν τον Έπσταϊν - ίσως αυτό είναι που τελικά θα μου τινάξει το μυαλό στον αέρα», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος σχολίασε: «Τα αρχεία Έπσταϊν μόλις αποκάλυψαν κι άλλα ονόματα… κι όμως οι Simpsons μας είχαν προειδοποιήσει από το 2000».

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς κάποιοι επισημαίνουν και αναφορές που συνδέονται με κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί και για τον ίδιο τον Ματ Γκρέινινγκ.

Ο δημιουργός των Simpsons αναφέρθηκε σε δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν το 2019, καθώς η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι έκανε μασάζ στα πόδια του Γκρέινινγκ στο ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν όταν εκείνη ήταν 16 ετών.

Η Τζιούφρε τον περιέγραψε ως «ευγενικό» και δεν διατύπωσε καμία περαιτέρω κατηγορία ανάρμοστης συμπεριφοράς εναντίον του.

Πρόσφατα, έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε τον Γκρέινινγκ σε email σχετικά με την πιθανή γνωριμία του με τον νομπελίστα Μοχάμεντ Γιουνούς, με σκοπό μια ενδεχόμενη cameo εμφάνιση στη σειρά The Simpsons.

