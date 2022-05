Σχολείο προσπάθησε να λογοκρίνει γκέι μαθητή- Βρήκε τον τρόπο να πει στην ομιλία του όσα ήθελε

Ο Ζάντερ Μόριτς, ανοιχτά γκέι μαθητής, ήταν εκείνος που θα μιλούσε στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου του, στη Φλόριντα. Κάτι που περίμενε χρόνια. Όμως, λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, ο διευθυντής του προσπάθησε να τον λογοκρίνει, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο μαθητής και ακτιβιστής είναι ο νεαρότερος από τους ενάγοντες σε αγωγή κατά του νέου νόμου της Φλόριντα, ο οποίος περιορίζει το τι μπορούν να πουν οι εκπαιδευτικοί σε τάξεις για το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Στις αρχές Μαΐου ο Μόριτς αποκάλυψε στα social media ότι ο διευθυντής του σχολείου τον προειδοποίησε να μην αναφερθεί στην ομιλία του στην ακτιβιστική δράση του ή στο γεγονός ότι είναι ανάμεσα στους ενάγοντες κατά του νόμου που έχει γίνει γνωστός ως «don’t say gay». Σε περίπτωση που ο μαθητής έπραττε κάτι τέτοιο, θα του έκλειναν το μικρόφωνο, θα τερματιζόταν η ομιλία του και θα σταματούσε η τελετή, σύμφωνα με τον ίδιο.

