Σχέδιο Τραμπ για επιτάχυνση απελάσεων: 20.000 νέοι πράκτορες και χρηματικό «μπόνους» σε όσους φύγουν οικειοθελώς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε σχέδιο για την ενίσχυση των απελάσεων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας την πρόσληψη τουλάχιστον 20.000 νέων ομοσπονδιακών πρακτόρων από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Η σχετική εκτελεστική εντολή εκδόθηκε την Παρασκευή (9/5) και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο άσκησης πίεσης προς τους παράτυπους μετανάστες, με στόχο να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη χώρα. «Θέλουμε να κάνουμε την αποχώρηση όσο το δυνατόν πιο εύκολη», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε βίντεο.

Today, I signed an Executive Order to launch the first-ever self-deportation program. Illegal aliens who stay in America face punishments, including—sudden deportation, in a place and manner solely of our discretion. TO ALL ILLEGAL ALIENS: BOOK YOUR FREE FLIGHT RIGHT NOW! pic.twitter.com/LO4eyfhZOq