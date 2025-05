Οι ΗΠΑ θέλουν να στέλνουν απελαθέντες μετανάστες στη Ρουάντα

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ρουάντα για ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ θα μεταφέρονται και θα κρατούνται στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Την ύπαρξη των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουάντα, Ολιβιέ Ντουχουνγκιρέχε, δηλώνοντας στην κρατική τηλεόραση ότι «δεν είναι κάτι νέο», καθώς η χώρα είχε στο παρελθόν συμφωνήσει να δεχτεί μετανάστες που απελαύνονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, ένα σχέδιο που τελικά εγκαταλείφθηκε.

Η συμφωνία με το Λονδίνο, η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και αντιμετώπισε αλλεπάλληλες δικαστικές προσφυγές, ακυρώθηκε οριστικά το περασμένο καλοκαίρι, με την αλλαγή κυβέρνησης και την άνοδο του Κιρ Στάρμερ στην εξουσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουάντα δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε τέτοιες συμφωνίες, στο πλαίσιο «μιας στάσης αλληλεγγύης προς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε διάφορα μέρη του κόσμου».

Η νέα αυτή πρωτοβουλία φαίνεται να εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της διοίκησης Τραμπ να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η Ουάσιγκτον αναζητά «ενεργά» χώρες πρόθυμες να δεχθούν μετανάστες που χαρακτήρισε ως «μερικούς από τους πιο απεχθείς ανθρώπους στον κόσμο».

RubIo: "We are actively searching for other countries to take people from third countries. Not just El Salvador. We are working with other countries to say, 'We want to send some of the most despicable to your countries. Will you do that as a favor to us?' And the further from… pic.twitter.com/oniYEIcpCL