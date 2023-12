Σφοδρές αναταράξεις σε πτήση - 14 τραυματίες

Σφοδρές αναταράξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης της Emirates, με αποτέλεσμα 14 επιβάτες να τραυματιστούν.

Το αεροσκάφος Airbus A380 της Emirates ταξίδευε από το Περθ της Αυστραλίας προς το Ντουμπάι, την Τρίτη, όταν προκλήθηκαν έντονες αναταράξεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με το The West Australian, οι αναταράξεις ήταν τόσο ισχυρές που ορισμένοι επιβάτες χτύπησαν στην οροφή της καμπίνας του αεροσκάφους. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός 14 επιβατών και σε έναν από αυτούς χρειάστηκε να χορηγηθεί οξυγόνο.

Me and @lunars_magic had the worst flight back from Perth to Dubai with @emirates . Geniunelly felt that was the end as we hit the ceiling to ground twice and smashed the ceiling in. Glad to be home. pic.twitter.com/g8zsi61cSk

Αρκετοί επιβάτες ανήρτησαν στα social media φωτογραφίες με τις ζημιές που προκλήθηκαν στην οροφή της καμπίνας. Επίσης, ένας επιβάτης επισήμανε ότι οι αναταράξεις σημειώθηκαν «κυριολεκτικά ένα δευτερόλεπτο» αφότου ο πιλότος ανακοίνωσε στους επιβάτες να δέσουν τις ζώνες τους.

The @emirates flight from Perth to Dubai was awful. I hate flying, so I rarely get up unless I need to. The pilot announced turbulence and to sit down. Literally a second later, myself and others hit the ceiling. You can see my hair in the crack. The crew were so supportive. pic.twitter.com/pQt97ATsHI