Σερβία: Τεράστια διαδήλωση φοιτητών στο Βελιγράδι για την τραγωδία με 15 νεκρούς σε σιδηροδρομικό σταθμό

Ίσως μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τα τελευταία δέκα χρόνια στη Σερβία πραγματοποιήθηκε σήμερα στη χώρα.

Οι φοιτητές του πανεπιστημίου του Βελιγραδίου διοργάνωσαν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας σε κεντρική πλατεία της πόλης. Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα με καταλήψεις στις σχολές των τεσσάρων δημόσιων πανεπιστημίων. Οι φοιτητές έφτασαν στην πλατεία «Slavia» από τις σχολές τους οργανωμένα. Κρατούσαν πλακάτ όπου απεικονίζονταν ματωμένα χέρια και όπου αναγράφονταν συνθήματα κατά της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της αλαζονείας της εξουσίας.

Massive anti-government protest today in Belgrade 🇷🇸 More than 100K people estimated. pic.twitter.com/SFqbmqgEKj

#BREAKING #Serbia JUST IN: A massive protest is underway in Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/6dlOxBvurx

Βασικό αίτημα είναι η απόδοση ποινικών και πολιτικών ευθυνών για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ όταν την 1η Νοεμβρίου κατέρρευσε τμήμα της οροφής σκοτώνοντας 15 ανθρώπους. Η τραγωδία συνέβη τρεις μήνες αφού τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός μετά από ανακαίνιση που διήρκησε τρία χρόνια. Στη συγκέντρωση των φοιτητών συμμετείχαν οργανωμένα και οι ηθοποιοί θεάτρων του Βελιγραδίου όπως και εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από το εσωτερικό της Σερβίας. Συμμετείχαν επίσης, και χιλιάδες απλοί πολίτες εκφράζοντας με την παρουσία τους την υποστήριξη τους στα αιτήματα των φοιτητών.

Στη συγκέντρωση δεν έγιναν ομιλίες και τηρήθηκε μόνο σιγή 15 λεπτών στη μνήμη των 15 θυμάτων της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ. Στη συνέχεια οι φοιτητές διαλύθηκαν ήρεμα. Πάντως, φοιτητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Σερβίας.

Massive demonstrations in Serbia against the Serbian dictator and his corrupt regime.



Vucic must resign.



Enough is enough.pic.twitter.com/Q4TxfoxSqT