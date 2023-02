Σεισμός στην Τουρκία: Διασώθηκαν βρέφη και παιδιά από τα χαλάσματα- «Πού είναι η μαμά μου»

Ανθρώπινες ιστορίες που ενισχύουν την ελπίδα εν μέσω θρήνου για τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων από τις σεισμικές δονήσεις σε Τουρκία και Συρία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ένα μωρό 2 μηνών ονόματι Mehmet Cinar διασώθηκε μετά από 29 ώρες στα ερείπια.

Στο Χατάι, ένα βρέφος 2 μηνών, ο Uğur Gök και η 7χρονη Elif Erdem εντοπίστηκαν στα ερείπια και διασώθηκαν με τραύματα.

Άλλο κορίτσι, την ώρα που την απεγκλώβισαν οι διασώστες από τα συντρίμμια, τους ρώτησε «πού είναι η μαμά μου;».

VIDEO: 'Where is my mum?'



Child pulled alive from rubble of home destroyed by Turkey quake.



Turkey's southeastern city of Hatay, on the border with Syria, is among the cities struck hardest by the major earthquake pic.twitter.com/QY3hUVKR3q