Σεισμός στην Ταϊβάν: 9 νεκροί – Πάνω από 800 τραυματίες – 50 αγνοούμενοι

Εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό στην Ταϊβάν, ενώ οι αρχές αναζητούν 50 επιβάτες μίνι μπας και 70 εγκλωβισμένους, κάποιοι από τους οποίους σε ορυχείο της χώρας.

Περισσότεροι από 800 είναι οι τραυματίες, ενώ οι αρχές αναζητούν 50 άτομα, τα οποία την ώρα του σεισμού επέβαιναν σε μίνι μπας και έχει χαθεί η επικοινωνία μαζί τους. Επίσης, δεν υπάρχει επικοινωνία με περίπου 70 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί μετά τον σεισμό, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι σε ορυχείο της Ταϊβάν, οι οποίοι όμως πιστεύεται πως είναι ασφαλείς, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Ο σεισμός της Τετάρτης ήταν ο ισχυρότερος σεισμός στην Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια και συγκλόνισε το νησί στις 8 το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι ξεκινούσαν την ημέρα τους στους δρόμους. Στην πρωτεύουσα, Ταϊπέι, θραύσματα έπεσαν από παλαιότερα κτίρια καθώς ο σεισμός ταρακούνησε την πόλη. Τα σχολεία εκκενώθηκαν και οι μαθητές οδηγήθηκαν σε γήπεδα, ενώ εξοπλίστηκαν με κίτρινα κράνη ασφαλείας. Μερικά παιδιά καλύφθηκαν με σχολικά βιβλία για να προστατευτούν από αντικείμενα που έπεφταν καθώς συνεχίζονταν οι μετασεισμοί. Ένα πενταόροφο κτίριο στην κομητεία Χουαλιέν, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού που ήταν στη θάλασσα, υπέστη σοβαρές ζημιές, ο πρώτος του όροφος έχει καταρρεύσει και πλέον γέρνει υπό γωνία 45 μοιρών.

Breaking News: #Tsunami Alert SAD News coming from Taiwan and Japan, Major loss there. Massive earthquake (7.5 magnitude+) WHICH HIT Taiwan & Japan Sending Prayers ! pic.twitter.com/KPF0i5kg9i

🚨#WATCH New footage captured someone swimming in a pool when the powerful 7.5 magnitude earthquake strikes



📌#Taipei | #Taiwan



Witness new footage of a man swimming in a pool when a powerful 7.5 magnitude earthquake strikes. This took place in Taipei, Taiwan, causing violent… pic.twitter.com/FbV5s1lEmX