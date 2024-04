Σεισμός στην Ταϊβάν: Στους 7 οι νεκροί - Ξεπερνούν τους 700 οι τραυματίες από τα 7,4 Ρίχτερ

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν ανήλθε σε 7, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Σε 711 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες από τον σεισμό στην Ταϊβάν ανέρχονται σε 736. Οι αρχές της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι περίπου 60 από τους περίπου 77 εγκλωβισμένους βρίσκονται σε μια σήραγγα βόρεια της πόλης Χουαλιέν, με δύο Γερμανούς μεταξύ των παγιδευμένων σε άλλη σήραγγα.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της πρωτεύουσας Ταϊπέι όταν σημειώθηκε. Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,7 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και - πολύ περισσότερο - σε περιοχές της νότιας Κίνας. Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι. Και η Ιαπωνία δήλωσε έτοιμη να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια κρίνεται απαραίτητη στην Ταϊβάν μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα, όπως ανέφερε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. Ο Κισίντα σημείωσε στην πλατφόρμα ότι ένιωσε βαθιά λύπη όταν ενημερώθηκε για τον σεισμό και αναφέρθηκε στην Ταϊβάν ως «τον γείτονα» της Ιαπωνίας «στην άλλη πλευρά της θάλασσας».

Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Χουάλιεν, λιμάνι 100.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της ομώνυμης αραιοκατοικημένης κομητείας, όπου κατέρρευσαν δυο κτήρια «πιθανόν» παγιδεύοντας ενοίκους τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική της Ταϊβάν. Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτήρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, εδικά στην αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Δυο κτήρια κατέρρευσαν (...) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

Buildings have been toppled in Taiwan after it was hit by its most powerful earthquake in 25 years. pic.twitter.com/D7EmBLkkJt