Σεισμός 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία-Συρία: Νύχτα αγωνίας κάτω απ΄τα συντρίμμια – Φόβοι ΠΟΥ για πάνω από 21.000 νεκρούς

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος μετά τους φονικούς σεισμούς - τους ισχυρότερους εδώ και ένα αιώνα - που άφησαν χιλιάδες νεκρούς στην νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των θυμάτων ανατιμάται συνεχώς προς τα πάνω, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ακόμα και για την πιθανότητα οκταπλασιασμού των νεκρών.

«Λόγω των σεισμών που σημειώθηκαν στη χώρα μας στις 6 Φεβρουαρίου κηρύχθηκε εθνικό πένθος διάρκειας επτά ημερών. Η σημαία μας θα κυματίζει μεσίστια μέχρι τη δύση του ηλίου της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου σε όλη τη χώρα μας και σε κτήρια τουρκικών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό» έγραψε ο Ερντογάν στο Twitter.

Δεκαοκτώ ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία, η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD) ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 2.316, ενώ οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια των σχεδόν 3.500 κτηρίων που κατέρρευσαν. Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 11.000, ενώ 7.340 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα ερείπια.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.400 τραυματίστηκαν στη Συρία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 593 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.411 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά). Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, περισσότεροι από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.050 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

Οι επαρχίες Γκαζιαντέπ και Καχραμάνμαρας έχουν υποστεί το σφοδρότερο πλήγμα από τη μανία του Εγκέλαδου, ενώ μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ, τη Μαλάτια, το Ελαζίγκ, την Οσμπανίγιε, το Κιλίς, το Αντιγιαμάν, τη Σανλιούρφα και τα Άδανα.

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε πως ο αριθμός των νεκρών δεν αποκλείεται και να οκταπλασιαστεί, να φτάσει ο τραγικός απολογισμός δηλαδή άνω των 21.000 νεκρών.

Οι συνεχείς μετασεισμοί σκορπούν τον τρόμο στους κατοίκους και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ο σεισμός των 7,8 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος εδώ και 84 χρόνια στην Τουρκία. Το 1939 σεισμός 7,9 βαθμών στο Ερζιντζάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 33.000 ανθρώπους. Σήμερα, όμως, εννέα ώρες μετά το πρώτο χτύπημα του Εγκέλαδου (04:17 τοπική ώρα) ακολούθησε νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών.

Facebook Twitter ΧΑΤΑΪ, ΤΟΥΡΚΙΑ - 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Άστεγοι με τα κατοικίδιά τους στον εκθεσιακό χώρο Arsuz Expo στην περιοχή Arsuz του Hatay

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Την επόμενη εβδομάδα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, ενώ στις σεισμόπληκτες περιοχές η λειτουργία τους θα ανασταλεί για δύο εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Το υπουργείο Άμυνας κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους σεισμόπληκτους.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Ομάδες διασωστών ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια του κρατικού νοσοκομείου του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), το οποίο ισοπεδώθηκε, εν μέρει, από τους σεισμούς που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους.

Καθώς έπεφτε το σκοτάδι στην περιοχή, ένας τραυματίας ανασύρθηκε από τα χαλάσματα. Οι διασώστες σκαρφάλωσαν σε έναν μεγάλο σωρό από τσιμέντο και τούβλα, που κάποτε ήταν η μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου. Παρά τη βροχή και το κρύο, ελπίζουν ότι θα βρουν και άλλους ζωντανούς. Οι γεννήτριες δουλεύουν συνεχώς, δίνοντας φως στην περιοχή. Πολλοί συγγενείς ασθενών έχουν συγκεντρωθεί, περιμένοντας να μάθουν μια είδηση για τους αγαπημένους τους.

«Έχουμε έναν ασθενή που είχε μεταφερθεί στο χειρουργείο αλλά δεν ξέρουμε τι συνέβη» είπε η Τούλιν, μια 30χρονη γυναίκα, σκουπίζοντας τα δάκρυά της ενώ προσευχόταν. «Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ήδη χάσαμε τρεις συγγενείς σήμερα, μεταξύ αυτών και τη θεία μου. Ο θείος μου είναι εκεί… Ο Θεός να δώσει να μην τον χάσουμε κι αυτόν».

BREAKING: At least 1,600 dead in a massive 7.8 Earthquake in Turkey and Syria this morning. Please pray for these people. I’ll post some ways to help in this thread below as I find them. Please do the same. pic.twitter.com/cmlExLi2M6