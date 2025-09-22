ΔΙΕΘΝΗ
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Τουρκία

Η ισχυρή σεισμική δόνηση ήταν αισθητή τόσο στη Μυτιλήνη όσο και τη Χίο

Φωτ. αρχείου από το επίκεντρο του σεισμού στην Τουρκία / Χ
Φωτ. αρχείου από το επίκεντρο του σεισμού στην Τουρκία / Χ
Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού κέντρου, το επίκεντρο της νέας αυτής σεισμικής δόνησης, ήταν 57 χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ, με εστιακό βάθος επτά χιλιομέτρων.

Μάλιστα, ο σεισμός ήταν αισθητός τόσο στη Μυτιλήνη, όσο και τη Χίο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως τις τελευταίες ώρες έχουν σημειωθεί αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

